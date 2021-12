Ngày 7-12, kỳ họp 3, HĐND TP Hà Nội đã xem xét báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh Quốc phòng của TP Hà Nội năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tăng cường kỷ luật tài chính, công tác quản lý thu, chống thất thu; Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, an toàn, đúng quy định.

Phát triển văn hóa, xã hội; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; đảm bảo sức khỏe cộng đồng và an sinh, phúc lợi xã hội; giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững…

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh tình hình đại dịch năm 2022 tiếp tục diễn biến phức tạp, chính vì vậy “mục tiêu cơ bản của Hà Nội trong năm 2022 là phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid 19”.

Từ đó, tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân; đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.