Khuya 22-8, Ban Chỉ huy Quân sự TP Thủ Đức, UBND TP Thủ Đức và Quân khu 7 đã tổ chức lễ ra quân làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó chính ủy Bộ Tư Lệnh TP; ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư TP Thủ Đức; ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; Thượng tá Lê Quốc Huy, Chính ủy Trung Đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho hay Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thủ Đức trân trọng chào đón cán bộ chiến sĩ Học viện Quân Y; Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Sư đoàn Bộ binh 5, Trung đoàn Gia Định; Trung đoàn Kiểm soát Quân sự 31 và đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an.



Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức phát biểu tại lễ ra quân.

Ông Tùng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh cả nước, TP.HCM và TP Thủ Đức chung sức vượt qua khó khăn thách thức trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Tùng, thời gian qua, TP Thủ Đức đã tích cực chuẩn bị các điều kiện để ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, đã triển khai kiểm soát chặt chẽ, sát sao mọi diễn biến dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp, tính đến nay đã có 12.107 người nhiễm bệnh trên địa bàn 34 phường; hàng ngày trung bình có khoảng 200 ca nhiễm mới, số điều trị khỏi bệnh chiếm hơn 40%.

Nhằm tăng cường siết chặt hơn nữa giãn cách xã hội theo đúng tinh thần Thủ tướng Chính phủ "ai ở đâu ở đó", cách ly người với người, nhà với nhà, xã phường với xã phường; đồng thời hỗ trợ tích cực cho lực lượng quân đội, công an và các lực lượng cần thiết khác thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm đạt mục tiêu ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh đã được đề ra tại Nghị quyết số 86 của Chính phủ, TP Thủ Đức đã tổ chức buổi ra quân lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Thủ Đức với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự, giãn cách an toàn và hạn chế tối đa việc lây nhiễm bệnh COVID-19, bắt đầu từ lúc 00 giờ ngày 23-8.



Các chiến sĩ chuẩn bị bước vào thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo TP Thủ Đức tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tới đây giữa các lực lượng địa phương và các lực lượng hỗ trợ sẽ đảm bảo hiệu quả công tác siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Thủ Đức, đạt mục tiêu ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh; đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm, an sinh xã hội cho toàn dân.



Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu trao quà cho các lực lượng tại lễ ra quân.

Với mong muốn đó, lãnh đạo TP Thủ Đức đề nghị tổ chức lực lượng chốt chặn, tuần tra hiệu quả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội trong thời gian tới, sớm đưa TP Thủ Đức trở về trạng thái bình thường mới, để góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Sau buổi lễ, các lực lượng đã tiến hành công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn TP Thủ Đức.