Chiều 22-8, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp để triển khai các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn Nghệ An trong thời gian tới.



Đêm 22-8, rất đông người dân đứng chờ mua hàng ở bên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP Vinh, Nghệ An).

Theo Sở Y tế Nghệ An, tính từ ngày 13-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 876 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Đặc biệt, chỉ tính từ 14-8 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 408 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 189 ca trong cộng đồng, riêng thành phố Vinh có 71 ca nhiễm trong cộng đồng. Hầu hết các ca nhiễm cộng đồng này liên quan đến chợ đầu mối TP Vinh, chợ Quang Trung (TP Vinh) vvà các khu chợ trên địa bàn TP Vinh. Hiện đã có hơn 153 ca bệnh liên quan đến 11/21 huyện, thành, thị trên địa bàn Nghệ An.

Ông Trần Ngọc Tú- Chủ tịch UBND TP Vinh báo cáo, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang rất phức tạp và thời gian tới sẽ diễn biến mới, khác, tốc độ lây lan nhanh hơn, có rất nhiều ca trong cộng đồng. Đặc biệt, tình trạng lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình là rất nhiều.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn ra hết sức phức tạp. Các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng TP Vinh lớn và đang có xu hướng khó kiểm soát.

Vì sự an toàn của cộng đồng, vì sự an toàn của người dân, rút kinh nghiệm từ các địa phương đang có dịch, trên cơ sở tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thống nhất nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với TP Vinh trên một mức so với Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, không ra khỏi nơi cư trú, kiên quyết yêu cầu “ai ở đâu ở yên đó”, đây là điều kiện để kiểm soát dịch bệnh. Thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày, tính từ 00 giờ ngày 23-8-2021.

Hiện TP Vinh đang triển khai test nhanh kháng nguyên miễn phí cho tất cả những người dân sinh sống, cư trú trên địa bàn TP Vinh.

Theo ghi nhận trong đêm 22-8, rất đông người dân ra sắp hàng trước các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn TP Vinh để mua hàng hóa, thực phẩm.