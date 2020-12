TP.HCM: Giảm cán bộ không chuyên trách, xã đông dân gặp khó

Sẽ tính toán để cán bộ kiêm nhiệm thêm việc Lãnh đạo phường đang tính toán để cán bộ đoàn thể kiêm nhiệm thêm một số nội dung của Đảng ủy, chính quyền, nhằm hỗ trợ nhau đảm đương công việc sau khi chấm dứt hợp đồng đối với số cán bộ không chuyên trách dôi dư. Nhiều cán bộ dôi dư đã đề đạt nguyện vọng được phường ký hợp đồng lao động để tiếp tục gắn bó với công việc. Tuy nhiên, hiện phường không có nguồn kinh phí để ký hợp đồng, chưa kể phường cũng chưa biết sẽ ký hợp đồng cho cán bộ với chức danh gì vì chưa có quy định, hướng dẫn. Ông VÕ VĂN AN, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân Phường kiến nghị tăng chỉ tiêu công chức Ban chấp hành Đảng ủy xã đã rất khó khăn để đưa ra danh sách cán bộ dôi dư, bởi tất cả đều tương đương nhau về trình độ, năng lực. Do đó, xã đã lựa chọn những cán bộ có tâm trong công việc, có thái độ làm việc chuẩn mực. Tới đây, khi phải cắt giảm 41/55 cán bộ không chuyên trách, lãnh đạo xã sẽ tự thực hiện nghiên cứu, báo cáo và ký văn bản luôn chứ không cần người tham mưu nữa, đồng thời hạn chế các cuộc họp không cần thiết để tập trung công việc tối đa. Chúng tôi kiến nghị được tăng chỉ tiêu về cán bộ, công chức, bởi riêng trong lĩnh vực trật tự xây dựng thì chỉ công chức mới được lập hồ sơ xử lý. Với ba công chức địa chính hiện có thì mỗi người phải gánh trên 40.000 hộ dân và diện tích trên 600 ha. Trong khi đó, nhiều vụ việc đã tồn tại từ rất nhiều năm trước khiến áp lực dồn lên vai cán bộ trở lên cao hơn. Tôi cũng đề nghị TP hỗ trợ kinh phí để xã ký lại hợp đồng đối với những cán bộ thuộc diện tinh giản và có mong muốn tiếp tục gắn bó với công việc, đồng thời có cơ chế đặc thù cho xã đông dân. Ông TRẦN VŨ HỮU DUY, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh Đề nghị hỗ trợ kinh phí để ký hợp đồng thời vụ Trước mắt, tôi đề nghị TP có thể hỗ trợ kinh phí để phường ký hợp đồng thời vụ với một số cán bộ có năng lực nhằm giúp phường phục vụ dân tốt hơn. Còn về lâu dài, phường kiến nghị tăng biên chế công chức cho cấp phường để các cán bộ không chuyên trách có cơ hội thi công chức và tiếp tục công tác; tăng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách còn lại để lực lượng này an tâm công tác. Tôi cho rằng nên quy định số lượng cán bộ không chuyên trách trên cơ sở dân số, đồng thời đề nghị TP xem xét chia tách địa giới hành chính do dân số của phường hiện đã gấp nhiều lần so với các địa phương khác. Ông NGUYỄN VĂN NGÂN, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân Có cơ chế đặc thù cho phường đông dân Hiện chúng tôi đang chờ kỳ thi công chức sắp tới xem có phân bổ được thêm cán bộ cho phường hay không. Chúng tôi cũng kỳ vọng khi thành lập TP Thủ Đức, với lượng cán bộ dôi dư sau đó sẽ được phân bổ về cho các phường đông dân; hoặc sẽ có cơ chế đặc thù cho phường đông dân vì nếu kéo dài tình trạng như vậy sẽ rất khó khăn cho phường. Theo tôi, việc phân bổ cán bộ không chuyên trách không nên cào bằng, áp một quy chuẩn chung cho tất cả các phường mà phải căn cứ vào đặc thù của địa phương, địa giới hành chính, lượng dân cư, tốc độ đô thị hóa... để có sự cân đối. Thực tế phường có thể ký hợp đồng để tiếp tục làm việc với các cán bộ bị cắt giảm nhưng việc ký hợp đồng như thế cũng gây khó cho người lao động, bởi lương không đảm bảo cho cuộc sống của họ, thậm chí đến cuối năm cũng không có thưởng nên sẽ bị thiệt thòi. Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức