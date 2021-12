Kiểm soát tốt biến chủng mới, lo cho dân ăn tết an toàn Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TP.HCM đã và đang tăng cường củng cố hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội, chăm lo các đối tượng đặc biệt, nhất là các cháu mồ côi cha mẹ, người già neo đơn, không nơi nương tựa, người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. “Trước mắt, những ngày tới cần chuẩn bị các phương án kiểm soát tốt biến chủng COVID-19 mới và lo cho dân được an toàn trước, trong và sau tết Dương lịch, tết cổ truyền dân tộc” - ông Nên yêu cầu.