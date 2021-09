Đó là thông tin được ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM nói tại buổi buổi họp báo về những công việc trong thời gian tới, chiều 13-9.

Theo ông Mãi, khi thực hiện giãn cách trong một thời gian dài thì vấn đề an sinh cho người dân là rất quan trọng.

“Thủ tướng nhiều lần nói "ai ở đâu thì ở đó", phải đảm bảo an sinh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, ai có nhu cầu y tế phải đáp ứng ngay” - ông Mãi nói và cho biết thời gian qua, TP đã cố gắng thực hiện mục tiêu này.



Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Sau khi đợt dịch thứ tư bùng phát, TP.HCM có gói hỗ trợ ban đầu nhưng vừa hỗ trợ xong số lượng phát sinh rất nhiều, ở gói thứ 2 cũng phát sinh thêm. Ông cho rằng đây là điều tự nhiên do thời gian giãn cách lâu thì số lượng người dân cần hỗ trợ tăng lên, nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan từ các cấp cơ sở khi rà soát chưa đầy đủ, sai người được hưởng.



Do vậy, TP đang tính toán có gói hỗ trợ đợt 3 với kinh phí dự kiến lên đến 10.000 tỉ đồng. Hiện các địa phương khẩn trương rà soát những trường hợp khó khăn để có danh sách tương đối đầy đủ, không để ai bị bỏ sót. Đến nay đã có danh sách ở 312 xã, phường, thị trấn.

“Đối với đợt 1 và đợt 2, TP.HCM đã cấp gần 6.500 tỉ, trong đó có kinh phí xã hội hóa 1.400 tỉ, còn lại là ngân sách. Dự kiến gói hỗ trợ thứ 3 lên gần chục ngàn tỉ, vượt rất nhiều khả năng ngân sách, nhưng đây là việc phải làm để đảm bảo cuộc sống cho bà con TP” - ông Mãi nói.

TP.HCM cũng đã cấp gạo hỗ trợ từ Chính phủ. Đến 12-9, đã cấp 14.100 tấn đến các xã, phường, thị trấn. Với gói an sinh, đến nay đã cấp 1,8 triệu túi. Gói hỗ trợ an sinh gồm tiền mặt, gạo và túi quà an sinh là những phần hỗ trợ với bà con trong thời gian thực hiện giãn cách.

Liên quan đến gói hỗ trợ đợt 3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cũng đã có kết luận sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ lao động tự do, hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, dự kiến đối tượng của đợt hỗ trợ lần 3 sẽ gồm người lao động bị mất việc, không có thu nhập, gặp khó khăn đang có mặt tại TP, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú.

Thân nhân của người lao động bị mất việc làm (cha, mẹ, vợ, chồng, con bao gồm cả người già, trẻ em, người ở nhà nội trợ, không có khả năng làm việc hoặc sống phụ thuộc) đang có mặt tại phường, xã, thị trấn tại thời điểm khảo sát, lập danh sách cũng được xem xét hỗ trợ.

Việc lập danh sách chi tiết số người hỗ trợ sẽ dựa trên danh sách thực chi đợt 2 (hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động gặp khó khăn và lao động tự do) và các quận, huyện phải rà soát, bổ sung thêm.