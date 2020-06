TP.HCM sớm giải quyết cơ bản những vấn đề của Thủ Thiêm

CSGT bị tố vòi tiền không thừa nhận Cũng tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội, liên quan đến phản ánh của báo chí về cảnh sát giao thông (CSGT) ở Đội Tân Sơn Nhất trấn lột tiền, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, khẳng định qua xác minh có vụ việc xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể, ngày 12-5, CSGT HTM thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất có lập biên bản lỗi vi phạm điều khiển mô tô không gắn biển số và tạm giữ một giấy phép lái xe. Còn liên quan đến tố cáo nhận tiền, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết người tố cáo đã cung cấp một số đoạn clip ghi âm, số điện thoại gọi đòi tiền. “Xác minh ban đầu, đồng chí CSGT chưa nhận cái này. Đồng thời, khi cho anh Thái Đăng Phú (người tố cáo) nhận dạng thì anh Phú cũng không nhớ mặt CSGT” - ông Lâm nói. Để làm rõ vụ việc, Thượng tá Nguyễn Thế Lâm cho biết giám đốc Công an TP.HCM đã ra quyết định thanh tra, lập tổ thanh tra vụ việc. Hiện Công an TP vẫn chưa thể kết luận vụ việc này.