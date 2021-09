Tối 1-9, trên chương trình livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã tham dự để giải đáp trực tiếp những thắc mắc của bà con về chủ đề an sinh xã hội.

Tại chương trình, ông Võ Văn Hoan đã trực tiếp trả lời một số câu hỏi, thắc mắc, phản ánh của người dân TP. Trong đó chủ yếu là những phản ánh của người dân khó khăn nhưng bị chậm trễ tiền hỗ trợ.



Chương trình livestream về an sinh xã hội thu hút nhiều quan tâm của người dân. Ảnh: L.THOA

Đại bộ phận người dân đều khó khăn

Theo ông Hoan, hiện TP.HCM có hai gói hỗ trợ, một là theo Nghị quyết 09 của HĐND TP với đối tượng chủ yếu là lao động tự do, hai là gói hỗ trợ cho người lao động tự do và đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người lao động gặp khó khăn do COVID-19.

Ông Hoan thông tin khi TP đưa ra gói hỗ trợ thứ 2 thì thấy chưa bao phủ hết khó khăn của người dân TP nên mới có gói 2+ để bổ sung thêm danh sách. Điều này đã nâng số lao động tự do cần được hỗ trợ từ 180.000 người lên 1 triệu người; còn nhóm hộ nghèo, người khó khăn từ 300.000 hộ tăng lên 1,3 triệu hộ.

Phó Chủ tịch UBND TP phân tích, trong quá trình thực hiện, TP không hình dung được tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cụ thể, gói hỗ trợ lần 1 chỉ dừng lại ở phạm vi hẹp vì sản xuất kinh doanh bình thường, chỉ có lao động tự do gặp khó khăn. Khi sang giai đoạn siết chặt hơn giãn cách, ngoài lao động tự do vẫn gặp khó khăn thì xuất hiện thêm hộ nghèo, cận nghèo, lao động trong khu công nghiệp, chế xuất, khu lưu trú, sinh viên… cũng khó khăn.

Do đó, TP phải cập nhật, ứng phó nhanh với tình hình thực tế để làm sao chăm lo tốt nhất, rộng nhất và phủ kín các đối tượng cần chăm lo.

“Đối tượng cần hỗ trợ biến động theo chế độ thực hiện giãn cách từ Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 đến Chỉ thị 16+. Chúng ta càng kéo dài thời gian giãn cách thì dẫn đến tình trạng người nghèo càng nghèo, người khó càng khó và đến bây giờ thì dường như đại bộ phận người dân đều gặp khó khăn” – ông Hoan nhìn nhận.



Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã giải đáp các thắc mắc của người dân. Ảnh: L.THOA

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng thừa nhận quyết sách của TP có nhanh, mở rộng đối tượng nhanh nhưng thực hiện thì còn chậm. Bởi trong quá trình làm từ chính sách đến thực tiễn có khoảng cách, cán bộ ở cơ sở có chỗ còn lấn cấn.

Chia sẻ với khó khăn của bà con, ông Võ Văn Hoan cho biết TP muốn nhanh lắm nhưng ‘nó cứ chậm’. “Chậm là chậm so với nhu cầu khẩn thiết của bà con” – ông nói và cho biết TP sẽ đề nghị với địa phương cơ sở phải xử lý nhanh những điểm nóng, tức những bức xúc của bà con phải được giải quyết ngay, tránh để thành bức xúc lớn hơn hoặc những nguy cơ khác.

“Bây giờ không còn cái gọi là xem xét mà phải giải quyết ngay cho người dân. Chỉ xem xét có bị trùng lắp hay không, chứ bà con có tiếng kêu đúng thực tế thì ngay lập tức hỗ trợ cho dân” – ông nói.

3 cách hỗ trợ trong thời gian tới

Trước bài toán cho việc hỗ trợ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan nhìn nhận vấn đề đặt ra cho TP khi xây dựng chính sách mới là phải giải quyết được những gút mắc hiện tại, không để lặp lại tình trạng tương tự.

Theo ông Hoan, TP đang xây dựng kịch bản sau ngày 15-9, dù chưa nói được nhưng kịch bản đó phải dựa trên tình hình dịch tễ của TP, tình hình kiểm soát dịch của TP và của các tỉnh. Từ đó mới đưa ra phương án, một là như hiện nay (chưa kiểm soát được dịch), hai là kiểm soát được dịch, ba là quá mức kiểm soát.

“Dù là kịch bản nào, ngay cả kịch bản tích cực nhất là kiểm soát được dịch bệnh thì chúng ta vẫn phải làm công tác an sinh xã hội ít nhất là 3-4 tháng nữa” – ông Hoan nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch TP.HCM phân tích để TP khởi động, hồi phục lại nền kinh tế thì phải có ‘độ trễ’, có thời gian chuẩn bị. Chẳng hạn các doanh nghiệp phải chuẩn bị máy móc, thiết bị, nhân lực và yêu cầu sản xuất an toàn. Trong thời gian đó TP vẫn phải chăm lo cho bà con.

Ông Hoan khẳng định TP sẽ tiếp tục hỗ trợ, có chính sách để chăm lo cho người dân. Tuy nhiên chính sách sẽ có thay đổi cơ bản.

Thứ nhất là không cần xác định đối tượng nào hết mà chỉ cần là người khó khăn với ba yếu tố không việc làm, không thu nhập, bị giãn cách thì được hỗ trợ, không phân biệt lao động tự do, ngành may, làm thêu hay chạy xe.

Thứ hai là không phân biệt già, trẻ, gái, trai, ngay cả trẻ em sơ sinh cũng được tính là một người vì các em cũng cần có sữa. “Quan điểm của TP là tính theo người, chứ không tính theo hộ” – ông Hoan khẳng định và cho hay nếu tính theo hộ thì sẽ có tình trạng hộ hai người hay bốn người cũng chỉ có một suất. “Cái khó này không phải khó theo hộ mà khó theo người” – ông nói thêm.

Thứ ba, TP sẽ hỗ trợ hai gói, bao gồm gói hỗ trợ mang tính cần thiết được chăm lo phổ biến, đều cho mọi người; gói thứ hai là ngân sách TP sẽ tiếp tục hỗ trợ 2 triệu gói an sinh mà vừa qua MTTQ TP đang làm để giải quyết cấp bách cho dân vào những thời điểm cấp bách mà không phân biệt đã nhận một hay hai lần. Còn giá trị như thế nào thì TP cân nhắc tuỳ theo ngân sách.

“Làm thế này thì khắc phục được hết những gì đang xảy ra” – ông Hoan nói thêm.

Ông Võ Văn Hoan chia sẻ, TP đã thấy, đã biết những thắc mắc, phản ánh của người dân trong thời gian qua và xử lý nhưng vẫn còn có nơi làm chưa tốt. Thay mặt lãnh đạo TP, ông cho biết sẽ ghi nhận hết tất cả ý kiến bà con. Đối với những phản ánh có địa chỉ cụ thể thì TP sẽ xử lý sớm để kết thúc đợt hỗ trợ này vào ngày 6-9.

Phó Chủ tịch UBND TP mong bà con bình tĩnh, cùng chính quyền TP vượt qua khó khăn, thách thức, chiến thắng đại dịch COVID-19, để lại được sống trong điều kiện bình thường mới, vui tươi và hạnh phúc hơn.