TP.HCM xây dựng nguồn nhân lực quốc tế từ học sinh phổ thông

Hiện nay, giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông TP.HCM có 2.385 trường (tăng 453 trường so với đầu nhiệm kỳ). Gồm: 1.346 trường mầm non, 500 trường tiểu học, 280 trường trung học cơ sở, 199 trường trung học phổ thông, 32 cơ sở giáo dục chuyên biệt và 34 trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Như vậy, so với năm học 2015 - 2016, đầu nhiệm kỳ, số trường học đã tăng 23,45%, số lớp học tăng 16,8% và số học sinh TP đã tăng 12,37%. Về giáo dục đại học, TP có 54 trường đại học, học viện với hơn 200.000 sinh viên đang theo học với nhiều ngành nghề khác nhau. Có nhiều trường đại học, cao đẳng triển khai liên kết đào tạo với nước ngoài với hơn 170 chương trình, tạo điều kiện cho người học được tiếp cận các mô hình đào tạo tiên tiến của các nước trên thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh của người học trên thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. (Theo ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM)