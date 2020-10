Trà Vinh xác định 3 khâu đột phá, phấn đấu vào nhóm đầu ĐBSCL

Ngày 15-10, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ chính trị, ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.



Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: HD

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, cho biết trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Trà Vinh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên và hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra.

Với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Bứt phá - Phát triển”, đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Trà Vinh đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước năm 2030 và trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng.



Ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: HD

"Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trong đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để đạt chuẩn nông thôn mới vào trước năm 2025 và tỉnh có kinh tế - xã hội trong nhóm đầu của khu vực ĐBSCL trước năm 2030"- ông nhấn mạnh.

Trà Vinh phấn đấu trong 5 năm tới có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt từ 10% trở lên. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng. Tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm bình quân từ 1,5 - 2%/năm.

Ông nhìn nhận đó là nhiệm vụ nặng nề nhưng với khát vọng và truyền thống đoàn kết và ý chí tự lực tự cường, tinh thần cách mạng tiến công, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ông tin sẽ tìm ra những giải pháp tích cực, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, đồng thời tạo ra những bước tiến đột phá, để thực hiện được các mục tiêu mà Đại hội đề ra.

Theo báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đã từng bước xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Tỉnh cũng từng bước sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Đảng bộ và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại phát triển, góp phần mời gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh.



Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: HD

Về kinh tế, GRDP bình quân năm năm của tỉnh đạt 11,95% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); quy mô nền kinh tế năm 2020 tăng gấp 1,89 lần so. Đặc biệt GRDP bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2020, tăng gần 2,2 lần và đứng thứ ba trong khu vực ĐBSCL. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội.

Kết quả, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh ước đến cuối năm 2020 chỉ còn 1,57% (năm 2015 là 13,23%), hộ nghèo trong đồng bào Khmer cũng giảm mạnh còn 3,92% (năm 2015 là 23,12%).

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giáo dục được tỉnh đầu tư ngày càng hoàn thiện, hiện đại, đáp ứng cơ bản nhu cầu khám, chữa bệnh, học tập của người dân...