Trại heo ô nhiễm, heo chết: Phạt 320 triệu, yêu cầu khắc phục

Ngày 19-8, ông Thái Văn Nông, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An cho biết đã lên xã Nam Hưng (huyện Nam Đàn, Nghệ An) công bố kết quả phân tích mẫu và xử lý vi phạm về môi môi trường trại nuôi heo của Công ty TNHH Đại Thành Lộc (đóng tại xã Nam Hưng).

Rất đông người dân đã đến dự, nghe cơ quan chức năng công bố.



Cổng vào trại nuôi heo (với khoảng 1.700 con heo nái và khoảng3.000 con heo con) của Công ty Đại Thành Lộc. Ảnh: Đ.L.

Sở TN&MT đã công bố mẫu phân tích nước thải trại nuôi heo của Công ty TNHH Đại Thành Lộc, hồ nước thủy lợi Tràng Đen, nước ngầm (nước giếng một số hộ dân)…

“Chúng tôi công khai công bố rất rõ ràng trước dân, về ô nhiễm trong khu vực ranh giới của trại nuôi heo của Công ty TNHH Đại Thành Lộc và để heo chết tiêu hủy không đúng thì đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt công ty này số tiền 320 triệu đồng”- ông Nông nói.

Cụ thể đoàn kiểm của tỉnh Sở TN&MT tỉnh Nghệ An (có sự tham gia của người dân) phát hiện trại nuôi heo của Công ty Đại Thành Lộc có heo chết nhưng xử lý không đúng quy định.

Với hành vi trên, Sở TN&MT Nghệ An nên đã lập biên bản và trình, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt Công ty Đại Thành Lộc 70 triệu đồng. Ngoài ra kiểm tra Sở TNMT tỉnh Nghệ An cũng đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành vi để mẫu nước hồ trong công ty vượt so với quy định, với số tiền 250 triệu đồng.



Nước thải bên trong trại heo màu đen. Ảnh: Đ.L.

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, về việc một số chỉ số nước hồ Tràng Đen và nước giếng người dân vượt so với quy định thì chưa thể khẳng định được nguyên nhân do trại heo của Công ty Đại Thành Lộc. Do vậy, việc một số người dân yêu cầu bồi thường giếng nước uống bị ô nhiễm chưa có căn cứ pháp lý.

Tuy nhiên, mẫu nước uống của một số giếng người dân đang được Sở Y tế tỉnh Nghệ An xét nghiệm.

Theo ông Nông, doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng nên cần cho họ thời gian để khắc phục.

Giải pháp là Sở TN&MT đã thành lập đoàn giám sát, yêu cầu Công ty khắc phục ngay những tồn lại. UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu đến ngày 15-12-2020, Công ty phải xây dựng hệ thống nước thải tuần hoàn khép kín trong trang trại 100%, không được xả ra hồ Tràng Đen.

"Quy mô tổng đàn heo xem xét nếu có thể giảm bớt số lượng. Nếu Công ty đáp ứng được đạt chuẩn về môi trường thì cho hoạt động chăn nuôi tiếp còn vẫn vi phạm thì cho chuyển đổi mục đích trang trại (không được nuôi heo)” - ông nói.



Nước từ trại heo chảy ra qua quốc lộ 15A có màu đen rồi chảy xuống hồ Tràng Đen. Ảnh: Đ.L.

Trả lời câu hỏi về việc cho phép trại nuôi heo ở đầu nguồn nước hồ Tràng Đen lúc ông Nông đang làm chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, ông Nông cho hay là thời điểm đó là huyện và tỉnh thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Ban đầu, doanh nghiệp muốn xây dựng trại ở xã Xuân Hòa (huyện Nam Đàn) nhưng đất lúa không thể lấy của dân. Sau đó, tìm đến địa điểm xã Nam Hưng, vị trí trại đã cách xa dân cư và chủ đầu tư hứa không xả ra ngoài, nước thải đạt chuẩn, trông cây không ảnh hưởng môi trường.

"UBND tỉnh thẩm định và chấp thuận đầu tư chứ huyện một phần nào đó thôi. Đợt này có khách quan là do trời nắng đại hạn, đập hồ khô bộc lộ ra hết, khi khô do tích tụ lâu nay, nhiều vấn đề chứ không chỉ trại nuôi heo” - ông Nông nói.



Sáng 9-8, rất đông người dân ra hồ Tràng Đen rồi đi bộ lên cổng trại nuôi heo Công ty Đại Thành Lộc yêu cầu trả lại môi trường nước. Ảnh: NT.

Như đã đưa tin, sáng 9-8, hàng trăm người dân ở huyện Nam Đàn đã kéo ra hồ Tràng Đen rồi kéo nhau đi bộ ngược nguồn nước lên trước trại chăn nuôi heo thuộc Công ty Đại Thành Lộc, để phản đối việc xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.

Người dân đề nghị đóng cửa trại nuôi heo để hồ Tràng Đen và giếng nước không ô nhiễm…

Trước tình hình trên, trong sáng 9-8, lãnh đạo Huyện ủy và UBND huyện Nam Đàn đã họp khẩn với chủ đầu tư và cơ quan chức năng tìm giải pháp. Ngày hôm sau (10-8), tại Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã chủ trì cuộc họp giải quyết vấn đề về môi trường trang trại heo của Công ty Đại Thành Lộc.

Sau khi công bố các mẫu phân tích nước với người dân, hiện Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đang làm báo cáo lên UBND tỉnh Nghệ An.