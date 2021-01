Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Công an TP Thủ Đức

Ngày 23-1, Công an TP.HCM tổ chức buổi Lễ triển khai thành lập Công an TP Thủ Đức, TP.HCM và công bố các quyết định về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của Công an TP Thủ Đức, TP.HCM.



Ngày 23-1, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố triển khai, thành lập Công an TP. Thủ Đức. Ảnh HT

Theo đó, thành lập công an TP Thủ Đức, Công an TP.HCM trên cơ sở công an quận 2, quận 9, quận Thủ Đức, TP.HCM.



Công an TP Thủ Đức do Trưởng Công an TP Thủ Đức chỉ huy và các Phó Trưởng công an. Tổ chức bộ máy công an TP Thủ Đức gồm 16 đơn vị trực thuộc như: Đội Cảnh sát hình sự, Đội ma túy, Đội CSGT TT, Đội CS PCCC và CNCH…

Biên chế của Công an TP. Thủ Đức do Giám đốc Công an TP.HCM quyết định trong tổng biên chế của Công an TP.HCM.

Về tổ chức Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Đức. Tổ chức bốn đội điều tra gồm Đội Điều tra tổng hợp, Đội CSHS, Đội CSĐTTP về Kinh tế Chức vụ, Đội CSĐTTP về Ma túy.

Có tất cả 34 Công an phường trực thuộc Công an TP. Thủ Đức.

Trong đó, Công an phường Thủ Thiêm trên cơ sở sát nhập Công an phường An Khánh và Công an phường Thủ Thiêm; Công an phường An Khánh trên cơ sở sát nhập Công an phường Bình Khánh và Công an phường Bình An.



Đại Tá Nguyễn Hoàng Thắng được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an TP. Thủ Đức. Ảnh HT

Công an TP.HCM cũng công bố các quyết định điều động gồm Đại Tá Nguyễn Hoàng Thắng (SN 1968, quê Bến Tre) Trưởng công an quận Thủ Đức giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức.

Đại tá Trang Viết Thanh (SN 1968 quê quán Đồng Tháp), Trưởng Công an quận 9 giữ chức vụ phó Công an TP Thủ Đức.

Thượng tá Lê Minh Hưng (SN 1972, quê Thái Bình), Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức

Thượng tá Đoàn Văn Phê (1967, quê TP.HCM), Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức nhận công tác giữ chức vụ phó trưởng Công an TP Thủ Đức phụ trách lĩnh vực phòng chống tội phạm.

Thượng tá Tân Xuân Tiên (SN, 1966, quê Bình Định), Phó Trưởng quận 9 nhận công tác Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức phụ trách quản lý hành chính.

Thượng tá Quách Thắng (SN 1966, quê Hưng Yên), Phó Trưởng Công an quận 9 giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức phụ trách lĩnh vực phòng chống tội phạm

Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1979, quê Tiền Giang) Phó Trưởng Công an quận 2, giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP Thủ Đức.