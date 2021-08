Chiều 22-8, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đi thực địa kiểm tra một số chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM.



Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trao đổi công tác chống dịch tại TP.HCM. Ảnh: T.ANH

Tại chốt kiểm soát phòng chống dịch huyện Bình Chánh, cửa ngõ nối liền với TP Tân An, tỉnh Long An và chốt chặn trên địa bàn phường 14, quận Gò Vấp, Trung tướng Ngô Minh Tiến đã ân cần thăm hỏi, động viên các lực lượng quân đội, công an, chiến sĩ dân quân đang làm nhiệm vụ tại các chốt.



Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: T.ANH

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các lực làm nhiệm vụ kiểm soát tại các chốt đề cao trách nhiệm, thực hiện triệt để ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là “nhà cách ly với nhà, phố phường cách ly với phố phường, quận huyện cách ly với quận huyện”.