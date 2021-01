Vi phạm giao thông: Xử nghiêm, không nể nang, xuê xoa

Năm 2020, tai nạn giao thông giảm sâu nhất Theo Ủy ban ATGT quốc gia, trong giai đoạn 2016-2020 số vụ TNGT giảm 42,71%, số người chết giảm 19,01% và số người bị thương giảm 53,91% so với giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt năm 2020, TNGT đã giảm sâu nhất trong vòng 10 năm qua: Số vụ giảm gần 18%, số người bị thương giảm gần 20%, số người chết giảm trên 12% và lần đầu tiên số người chết do TNGT giảm xuống dưới 7.000 người/năm. Đáng chú ý là ba ngày đầu năm 2021 tình hình TNGT đã giảm chín vụ, giảm 16 người chết, giảm sáu người bị thương so với năm 2020.