Vì sao phải xem xét kỷ luật ông Hoàng Trung Hải?

Chuyển hồ sơ, khởi tố vụ án Từ những vi phạm trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân có khuyết điểm, sai phạm đã nêu; đồng thời chuyển đến UBKT Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý. Đặc biệt, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra những vi phạm có dấu hiệu hình sự (đã chuyển hồ sơ, tài liệu) đối với bốn vụ việc. Sau đó, tháng 4-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam năm bị can gồm: Mai Văn Tinh (cựu chủ tịch HĐQT VNS), Đậu Văn Hùng (cựu tổng giám đốc VNS), cùng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trần Trọng Mừng (cựu tổng giám đốc TISCO), Trần Văn Khâm (cựu chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc TISCO) và Ngô Sỹ Hán (cựu phó tổng giám đốc, trưởng Ban quản lý dự án TISCO II), cùng về hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.