Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tối 3-6 diễn ra sau một ngày Chính phủ họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Một trong những câu hỏi được đặt đầu tiên là về tình hình nhập khẩu vắc-xin. Các phóng viên quan tâm đến tiến độ nhập khẩu vắc-xin, các chủ thể được nhập khẩu, vai trò kiểm soát chất lượng của Bộ Y tế, tiến độ tiêm vắc-xin… như thế nào.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khẳng định Chính phủ có chủ trương khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có điều kiện và nguồn vắc-xin để nhập khẩu.

Về kiểm soát chất lượng vắc-xin, Thứ trưởng Cường nói, chất lượng được nhà sản xuất đảm bảo, được cấp phép trong tình trạng khẩn cấp nên hiệu quả thì vẫn phải theo dõi.

“Một số vắc-xin được bảo quản ở điều kiện ngặt nghèo, âm 75 độ C. Chúng ta cấp phép trong tình trạng thiếu hồ sơ, một số loại chưa kiểm định được. Chúng ta không thể kiểm định chất lượng thông thường mà phải chấp nhận những vắc-xin do WHO đã cấp phép hoặc một số nước như Mỹ, Nga, Châu Âu đã cấp phép”- thứ trưởng Cường giải thích.

Theo ông, cách kiểm soát (chất lượng vắc-xin –PV) tốt nhất là phải mua của nhà sản xuất, không qua công ty trung gian vì không bảo đảm được điều kiện bảo quản hay chất lượng khi vắc-xin đi qua trung gian.



Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (đứng) trả lời báo chí về vấn đề nhập khẩu và kiểm soát chất lượng vắc-xin phòng COVID-19. Ảnh: TRẦN VƯƠNG

“Doanh nghiệp cần phải được nhà sản xuất trực tiếp ủy quyền và Bộ Y tế sẽ kiểm soát vấn đề này”- thứ trưởng Cường khẳng định.



Về tiến độ tiêm vắc-xin, ông Cường nói theo Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Y tế được giao nhập khẩu 150 triệu liều vắc-xin để tiêm cho 75% người từ 18 tuổi trở lên.

“Cơ bản chúng ta đã tiếp cận được số lượng vắc-xin này. Khi nhập khẩu, chúng ta phải ký một cam kết là miễn trách nhiệm khi có sự cố xảy ra. Các công ty đều yêu cầu khi giao hàng không đúng tiến độ thì phải chịu”- ông Cường cho hay.

Một trong những “đặc thù” của Việt Nam khiến vắc-xin tới nay còn chưa tiếp nhận được nhiều cũng được ông Cường giải thích rõ.

“Chúng ta có đặc thù, đó là một trong những nước kiểm soát tốt dịch bệnh vì vậy có những trường hợp họ (nhà sản xuất vắc-xin – PV) chuyển cho chúng ta, nếu có nước tình hình nguy cấp hơn họ điều hàng sang thì chúng ta phải chịu. Ví dụ hôm nọ họ điều sang Lào, Campuchia.

Chúng ta là một trong những nước tiếp cận sớm nhưng không được ưu tiên có vắc-xin sớm là do như vậy”- thứ trưởng Cường nói.

Tuy vậy, thứ trưởng Cường khẳng định, từ tháng 8-2020 trở đi thì các nguồn vắc-xin về Việt Nam tương đối nhiều. Chẳng hạn Pfizer cam kết cung cấp 15 triệu liều, AstraZeneca cam kết 30 triệu liều, Sputnik V cung cấp 20 triệu liều… trong quý IV/2020.

“Tổng hiện nay khoảng 170 triệu liều nhưng cũng phải phòng trường hợp giao hàng chậm”, Thứ trưởng Cường cho hay.

Sau câu hỏi này, Thứ trưởng Cường cũng lưu ý một số vấn đề về phòng, chống COVID-19 trong các khu công nghiệp, khu chế xuất để thực hiện “mục tiêu kép”.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn sau đó trả lời về nguồn kinh phí mua vắc-xin. Ông cho hay, quan điểm của Đảng và Nhà nước là dùng ngân sách và các nguồn hợp pháp để mua vắc-xin tiêm phòng cho dân. Quỹ vắc-xin được Thủ tướng thành lập và Bộ Tài chính thành lập ban quản lý quỹ, ban hành Thông tư hướng dẫn kèm theo.

“Số dư của quỹ hiện nay là trên 104 tỉ”, Thứ trưởng Tuấn cho hay. Ông cũng nối những khoản mà các doanh nghiệp đã ủng hộ thông qua Bộ Y tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được ghi nhận. “Chúng tôi sẽ làm việc với MTTQ, Bộ TT&TT để có các hình thức huy động tiện lợi, hiệu quả nhất”- thứ trưởng Tuấn nói.

Còn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đề nghị báo chí đẩy mạnh tuyên truyền cho Quỹ vắc-xin phòng COVID-19.