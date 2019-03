Yêu cầu PVFCCo bầu lại hội đồng quản trị

Sai bản chất sự việc Ngày 12-3, UBCKNN có công văn phúc đáp, kết luận: Trường hợp ông Đoàn Văn Nhuộm và Louis T Nguyen, PVFCCo chưa hết nhiệm kỳ do mới được bầu hai năm là sai bản chất sự việc, trái với nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016. UBCKNN yêu cầu PVFCCo bầu lại tất cả thành viên HĐQT. Trước đó, Agrimex Nghệ An phản ánh rằng tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10-1 của PVFCCo, PVN đã giới thiệu ông Lê Minh Hồng (nguyên Phó Chủ tịch PVN) và ông này trúng cử trở thành thành viên độc lập của PVFCCo nhiệm kỳ năm năm, kể từ năm 2019. Theo Agrimex Nghệ An, việc này trái Luật Doanh nghiệp vì thành viên độc lập HĐQT không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong ba năm liền trước đó… Trong khi đó, ông Hồng từng làm việc cho PVN - công ty mẹ của PVFCCo và mới nghỉ hưu được hơn một năm.