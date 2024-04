Thời tiết Nam Bộ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ra sao? 17/04/2024 17:14

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo ngày 18-4 (lễ Giỗ Tổ Hùng Vương) thời tiết ở Nam Bộ ban ngày nắng nóng xảy ra trên diện rộng, cường độ nắng giảm, diện thu hẹp so với ngày 17-4, chiều tối có mưa dông cục bộ.

Ngày 18-4, cường độ nắng nóng ở Nam Bộ giảm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Riêng tại TP.HCM, ngày 18-4 phổ biến không mưa, ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày khoảng 27-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trong hai đến bảy ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở khu vực Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt. Trời tiếp tục khô hạn kéo dài, độ ẩm không khí xuống thấp, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ cháy rừng ở mức báo động cao. Từ ngày 18-4 đến 20-4, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Nắng nóng suy giảm trên khu vực trong ngày 19-4, khoảng ngày 20 đến 21-4 nắng nóng khả năng gia tăng trở lại.