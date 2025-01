Thời tiết ngày 2-1: Bắc Bộ trời chuyển rét đậm, Nam Bộ có mưa rào rải rác 02/01/2025 08:10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thời tiết ngày 2-1, không khí lạnh ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo 24 giờ đến 48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C.