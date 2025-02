Thời tiết ngày 20-02: Bắc Bộ tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu 20/02/2025 07:09

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 20-02, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ, mưa phùn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 20-02, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Đông Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng. Trên biển, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2-4 m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao từ 2-3 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.