Thời tiết ngày 29-10: Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới do bão số 6 suy yếu, Trung Bộ hứng mưa lớn 29/10/2024 10:55

(PLO)- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 29-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6 (Trà Mi) ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cường suất lớn (100 mm/3 giờ).