Thông báo mới của Công an TP.HCM về việc cấp CCCD gắn chip

Mới đây, Công an TP.HCM đã có văn bản gửi đến lãnh đạo các sở, ngành tại TP.HCM về việc phối hợp tiếp tục thực hiện cao điểm cấp căn cước công dân gắn chip (CCCD) trên địa bàn.

Theo đó, Công an TP đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc cấp CCCD cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên chủ động sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện việc cấp CCCD gắn chip. Đồng thời, thông qua công tác giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức tuyên truyền để công dân hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ khi làm CCCD gắn chip.

Ngoài ra, các đơn vị hỗ trợ tuyên truyền cấp CCCD gắn chip bằng các hình thức pano, áp phích, màn hình led với nội dung “Theo quy định tại điều 38 Luật Cư trú thì ngày 1-1-2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Do đó, mỗi người dân trong độ tuổi nhưng chưa được cấp CCCD khẩn trương liên hệ Đội cảnh sát QLHC về TTXH và các điểm cấp CCCD trên địa bàn nơi công an đến cư trú để được cấp CCCD gắn chip trước ngày 30-9-2022”.

Công an TP.HCM cũng thông tin hiện nay TP.HCM còn tồn động một số luợng thẻ CCCD chưa trả cho số công dân vắng mặt tại địa phương. Vì thế, công an TP đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị các nhà mạng hỗ trợ nhắn tin thông báo cho công dân đến công an nơi nhận hồ sơ để nhận thẻ CCCD.