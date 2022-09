TP.HCM: Tiếp tục cấp CCCD gắn chip đợt 3 đến cuối tháng 9-2022

Công an các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM vừa phát đi thông báo tiếp tục thực hiện cao điểm cấp CCCD gắn chip (gọi tắt là CCCD) đợt ba cho công dân thường trú và tạm trú trên địa bàn quận.

Trước đó, cao điểm cấp CCCD đợt ba do Công an TP.HCM phát động có thời gian từ 15-7 đến 31-8.

Theo đó, Công an quận Tân Bình cho biết sẽ tăng cường cấp CCCD trên địa bàn quận từ 8-9 đến 20-9. Thời gian nhận hồ sơ từ 7 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày, kể cả Thứ Bảy, Chủ nhật, tại sáu địa điểm cụ thể. Gồm: trụ sở công an quận Tân Bình, trụ sở UBND quận Tân Bình và công an phường 2, 10, 12, 15.

Đối tượng cấp CCCD gắn chip gồm công dân thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn quận Tân Bình hoặc thuộc các trường hợp: công dân từ đủ 14 tuổi nhưng chưa được cấp CCCD; công dân đã được cấp CCCD mã vạch nhưng chưa cấp đổi CCCD gắn chip; công dân đã có CMND nhưng chưa được cấp CCCD gắn chip; công dân đã được cấp CCCD gắn chip nhưng bị mất, hư hỏng, mờ nhoè, không sử dụng được và các trường hợp CCCD hết hạn sử dụng, có thay đổi thông tin trong thẻ CCCD.

Khi đến làm hồ sơ, người dân cần mang theo thông báo số định danh cá nhân (đối với trường hợp chưa cấp CCCD) và giấy CMND/CCCD.

Ngoài ra Công an quận Tân Bình cũng ưu tiên cấp CCCD tại nhà đối với người già yếu, bệnh, bại liệt…

Tương tự, Công an quận Tân Phú cũng thông báo điều chỉnh đối tượng, thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn quận.

Trong đó, thời gian thu nhận hồ sơ cấp CCCD được thực hiện đến ngày 30-9, từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày và đến khi không còn người dân.

Quận Tân Phú có hai điểm cấp CCCD tại UBND quận và Công an quận. Đối với điểm cấp CCCD tại UBND quận, người dân có thể lấy số thứ tự tại bộ phận một cửa; còn đối với điểm cấp CCCD tại Công an quận thì người dân có thể bấm số thứ tự qua trang Zalo của Công an quận Tân Phú (số thứ tự có giá trị trong ngày), hoặc đăng ký thời gian làm CCCD qua Cổng dịch vụ Công quốc gia, Cổng dịch vụ Công Bộ Công an.

Riêng điểm lưu động tại phường Tân Thành, công an sẽ đến tận nhà làm CCCD cho người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn.

Công an quận Tân Phú cũng lưu ý, ngoài thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì người dân tạm trú phải có giấy tờ thể hiện địa chỉ đang tạm trú trên địa bàn quận.

Trước đó, ngày 6-9, Công an TP.HCM đã tổ chức giao ban trực tuyến nhằm đánh giá sơ bộ kết quả tiến độ triển khai thực hiện cao điểm đợt ba cấp CCCD trên địa bàn TP.

Tính đến ngày 5-9, trên toàn địa bàn TP đã thu nhận được 730.460/1.490.708 trường hợp, đạt tỉ lệ 49%; còn lại 760.248 trường hợp phải hoàn thành trong tháng 9-2022.