Thông tin mới về tường vây metro 1 điều chỉnh từ 2 m xuống 1,5 m

(PLO)- Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa có báo cáo về tình hình triển khai tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo đó, MAUR cho biết đã tiếp nhận thư của Liên danh nhà thầu SMC4 về kiến nghị việc chỉ đạo các bên liên quan giải quyết các tồn đọng thanh toán kéo dài của gói thầu 1A. Trước đó, ngày 12-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giao MAUR nghiên cứu kiến nghị của Liên danh SMC4, đề xuất gửi Sở KH&ĐT TP.

Ngày 26-9, MAUR đã có công văn báo cáo và kiến nghị Sở KH&ĐT TP xem xét, tham mưu UBND TP chấp thuận chủ trương thanh toán tạm cho nhà thầu SMC4 với hai nội dung. Thứ nhất, chấp thuận chủ trương thanh toán tạm 80% giá trị khối lượng công việc đã được nghiệm thu cho nhà thầu SMC4 đối với hạng mục tường vảy điều chỉnh 2 m xuống l,5 m.

Thứ hai, phần giá trị còn lại (20%) sẽ được thanh toán theo đúng quy định sau khi MAUR hoàn tất các thủ tục phê duyệt lại thiết kế kỹ thuật và dự toán điều chỉnh của hạng mục tường vây điều chỉnh 2 m xuống 1,5 m.

Ngoài ra, về tường vây gói thầu số 1A tại vị trí giao cắt với tuyến metro số 4 tương lai, ngày 6-10, MAUR đã báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý. Trong đó, MAUR kiến nghị UBND TP chấp thuận giữ nguyên, không phá dỡ đoạn tường vây của tuyến metro số 1 tại vị trí giao cắt với tuyến metro số 4.

Đồng thời, giao Sở GTVT TP hưóng dẫn MAUR về trình tự, thẩm quyền để thực hiện các bước tiếp theo nhằm hoàn thiện thủ tục giữ nguyên đoạn tường vây nói trên.

Về chứng nhận an toàn hệ thống, ngày 26-9, MAUR đã trình Sở GTVT TP thẩm định hồ sơ dự toán gói thầu tư vấn chứng nhận an toàn hệ thống của dự án. Ngày 13-10, Sở GTVT TP đã chủ trì cuộc họp các thành viên Hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án tuyến metro số 1 về tư vấn đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống.

Theo MAUR, tính tới ngày 13-10, tiến độ dự án đã đạt 92,53% khối lượng. Với nhiều khó khăn về dự án, TP.HCM đã xin điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án đến quý IV-2023, thay vì phải hoàn thành trong quý IV-2021 như kế hoạch được phê duyệt ban đầu.

Vào tháng 12-2018, độ dày tường vây đường hầm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) bị phát hiện giảm từ 2 m xuống 1,5 m. Theo đó, việc thay đổi kết cấu tường vây được cho là không đúng quy định khi thực hiện gói thầu CP1A (đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến Nhà hát TP).

KIÊN CƯỜNG