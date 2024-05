Thông tin mới vụ 15 học sinh tiểu học ngộ độc thực phẩm ở TP Thủ Đức 03/05/2024 15:57

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM cho rằng nhiều khả năng 15 học sinh tiểu học bị ngộ độc thực phẩm ở TP Thủ Đức là do ăn phải thức ăn bị nhiễm độc tố vi khuẩn.

Chiều 3-5, Sở Y tế TP.HCM thông tin về nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm ở 15 học sinh tiểu học tại TP Thủ Đức. Theo đó, nhiều khả năng các học sinh bị ngộ độc do ăn phải thức ăn bị nhiễm độc tố vi khuẩn.

Kết quả ban đầu tổ công tác ghi nhận: Có 15 học sinh từ 7-11 tuổi đang học tại 4 trường tiểu học trên địa bàn TP Thủ Đức, bao gồm: Trường tiểu học Thạnh Mỹ Lợi (8 trẻ), Trường tiểu học Bình Trưng Đông (5 trẻ), Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (1 trẻ) và Trường tiểu học Lương Thế Vinh (1 trẻ).

Các phụ huynh cho biết sáng 2-5, 15 trẻ này đều ăn cơm cuộn mua trước cổng trường. Sau ăn khoảng 2,5-3 giờ, các trẻ lần lượt xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn nhiều lần, đau bụng, chóng mặt, mệt mỏi, một số trẻ bị tiêu chảy...

Đến sáng 3-5, tình trạng sức khỏe 15 trẻ đều cải thiện, hoạt bát, không có dấu hiệu mất nước, không còn nôn, sốt, đau bụng, còn tiêu chảy ít.

15 học sinh tiểu học ngộ độc thực phẩm điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: NT

Các chuyên gia Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) và nhi khoa nhận định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn phải độc tố vi khuẩn có trong thức ăn, khả năng cao là sau khi ăn cơm cuộn bán trước cổng trường.

Sở Y tế chỉ đạo HCDC tiếp tục phối hợp với Trung tâm Y tế TP Thủ Đức giám sát tình hình dịch bệnh tại các trường học và cộng đồng.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Ngành y tế TP khuyến cáo các phụ huynh cần quan tâm hơn trong việc cho mua thức ăn đảm bảo vệ sinh cho con em ăn nhanh trước khi đi học. Tình hình thời tiết nắng nóng hiện nay là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm tăng cao.

Để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho trẻ trong thời gian tới, HCDC khuyến cáo người dân nên: Chọn lựa sử dụng thực phẩm tươi, sạch, an toàn; Rau, quả ăn sống phải được ngâm và rửa kỹ bằng nước sạch; Nấu chín kỹ thức ăn. Nấu chín kỹ hoàn toàn thức ăn là bảo đảm nhiệt độ trung tâm thực phẩm phải đạt tới trên 70 độ C; Ăn ngay sau khi nấu vì thức ăn càng để lâu thì càng nguy hiểm.

Nên bảo quản cẩn thận các thức ăn đã nấu chín. Muốn giữ thức ăn quá 5 tiếng đồng hồ, cần phải giữ liên tục nóng trên 60 độ C hoặc lạnh dưới 10 độ C. Thức ăn cho trẻ nhỏ không nên dùng lại. Nên nấu lại thức ăn thật kỹ. Các thức ăn chín dùng lại sau 5 tiếng và nhất thiết phải được đun kỹ lại.

Tránh gây ô nhiễm chéo giữa thức ăn chín và sống với bề mặt bẩn; Rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn và sau mỗi lần gián đoạn để làm việc khác. Nếu bạn bị nhiễm trùng ở bàn tay, hãy băng kỹ và kín vết thương nhiễm trùng đó trước khi chế biến thức ăn.

Giữ sạch các bề mặt chế biến thức ăn. Do thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn, bất kỳ bề mặt nào dùng để chế biến thức ăn cũng phải được giữ sạch. Khăn lau bát đĩa cần phải được luộc nước sôi và thay thường xuyên trước khi sử dụng lại.

Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng và các động vật khác trong hộp kín, chạn, tủ kính, lồng bàn…; Chỉ sử dụng các sản phẩm, thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm đóng hộp bị phồng, bẹp, biến dạng, hoen gỉ, không còn nguyên vẹn hoặc có mùi vị, màu sắc thay đổi khác thường.

Người dân cần phản ánh cho các đơn vị chức năng nếu phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác, gây nguy hại đối với sức khỏe con người.

Cạnh đó nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc.