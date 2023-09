Thông tin mới vụ nhân viên Bệnh viện Việt Đức bị tố sàm sỡ bệnh nhân

Ngày 18-9, đại diện Bệnh viện (BV) Việt Đức, Hà Nội, cho biết đã cử đoàn làm việc với Công an phường Hàng Bông về sự việc.

Người bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân là nam sinh viên thực tập tại bệnh viện vừa từ Tuyên Quang về Hà Nội - cũng có mặt tại buổi làm việc.



“Bệnh viện đã trích xuất camera an ninh, tường trình của sinh viên này, màn hình chụp tin nhắn qua lại giữa người nhà bệnh nhân và sinh viên... để gửi công an, đề nghị công an vào cuộc, làm rõ thông tin”, đại diện BV Việt Đức cho biết.

Trong bản tường trình, nam sinh viên khẳng định không có hành động như trong clip trên mạng xã hội. Theo phân công, nam sinh viên trực tại phòng chụp X-quang chỉ có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ, chuẩn bị tư thế chụp cho bệnh nhân. Việc chiếu chụp do nhân viên kỹ thuật đảm nhiệm.

Ekip trực (trong đó có nam sinh viên thực tập này) cũng báo cáo với bệnh viện về diễn biến vụ việc.

Theo đó, sáng 9-9, một nữ bệnh nhân 16 tuổi được đưa vào Bệnh viện Việt Đức sau tai nạn giao thông, bác sĩ chỉ định chụp X-quang tay chân, xương chậu.

Khi vào phòng chụp, nhân viên hỗ trợ bệnh nhân để chuẩn bị chụp. Tùy từng vị trí chụp mà bệnh nhân được yêu cầu cởi bỏ quần áo, kéo thấp quần áo, bỏ các đồ kim loại trên cơ thể...

Ekip trực khẳng định quá trình chiếu chụp X-quang diễn ra bình thường. Trong quá trình thực hiện, ekip trực biết có người đứng ngoài và quay camera qua ô cửa nhưng vẫn làm việc như bình thường.

Sau khi chụp X-quang và ra ngoài được một lúc thì người nhà bệnh nhân bắt đầu to tiếng, đòi gặp nhân viên y tế vì cho rằng cô gái bị sàm sỡ trong quá trình chụp.

Đại diện BV Việt Đức cho biết, trong bản tường trình cả nam sinh viên thực tập và ekip trực đều khẳng định không có hành vi sàm sỡ như bị tố cáo. (Ảnh chụp màn hình clip tố cáo)

Bệnh viện Việt Đức đã yêu cầu toàn hệ thống rút kinh nghiệm trong kỹ năng giao tiếp, tránh vô tình gây ra những tình huống hiểu nhầm, nhất là trong việc chiếu chụp, siêu âm... cho người bệnh.

Đặc biệt, ngay sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện yêu cầu thay đổi quy trình các hoạt động khám chữa bệnh, chiếu chụp. Ở những công đoạn nhạy cảm sẽ đề nghị người nhà bệnh nhân hỗ trợ.

“Trong trường hợp cần chuẩn bị tư thế chụp, phải cởi bỏ quần áo, người nhà bệnh nhân sẽ tham gia cùng. Khi đã sẵn sàng tư thế, nhân viên y tế, người nhà cùng ra khỏi phòng chụp rồi tiến hành chiếu chụp”, đại diện bệnh viện nói thêm.

Cạnh đó, bệnh viện Việt Đức cũng tăng cường các biện pháp giám sát như lắp đặt thêm camera tại nhiều vị trí, khu vực nhạy cảm, ghi công khai khu vực có camera giám sát, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Liên quan đến sự việc nhân viên bị tố sàm sỡ bệnh nhân nêu trên, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Việt Đức xác minh thông tin, làm rõ sự việc và có báo cáo cụ thể về Bộ Y tế trước ngày 20-9.

Thanh Thanh