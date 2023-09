Thông xe cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu

(PLO)- Cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu chỉ phục vụ xe con, xe khách, xe tải dưới hoặc bằng 10 tấn.

Ngày 1-9, Bộ GTVT đã phối hợp với hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đưa vào khai thác tạm thời hai đoạn cao tốc Quốc lộ (QL) 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc tuyến đường cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1.

Quốc lộ 45 - Nghi Sơn: Rút ngắn thời gian di chuyển

Ghi nhận của PV khoảng 6 giờ 30 ngày 1-9, tại nút giao Đông Xuân, thuộc tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45 (Thanh Hóa) đoạn tiếp giáp với QL45 - Nghi Sơn đã xảy ra sự cố. Vì vậy, đơn vị quản lý dự án đã dựng rào chắn ở nút giao này khiến nhiều ô tô lưu thông hướng từ Hà Nội về Thanh Hóa, Nghệ An buộc phải di chuyển về TP Thanh Hóa để đi vào Nghệ An và các tỉnh phía Nam.

Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, sau khi đơn vị quản lý dự án khắc phục sự cố đã tháo dỡ rào chắn, các xe được đi vào cao tốc QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu, tiếp tục hành trình theo hướng Thanh Hóa - Nghệ An. Lúc này, tại nút giao Đông Xuân, nhân viên chốt trực hướng dẫn các xe lưu thông đúng hướng và cảnh giới không cho các phương tiện thô sơ, người đi bộ đi vào cao tốc.

Là một trong những người đầu tiên đi vào cao tốc, anh Nguyễn Văn Tuấn (Nghệ An) cho biết những ngày qua anh rất vui khi biết tin cao tốc QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu cho ô tô đi vào từ ngày 1-9. “Từ 4 giờ sáng, tôi cùng gia đình rời Hà Nội để về quê, quãng đường từ Hà Nội về Vinh đã được rút ngắn hơn rất nhiều. Tôi hy vọng tuyến đường sớm chính thức đưa vào vận hành” - anh Tuấn nói.

Tương tự, anh Lê Văn Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết anh cùng gia đình và một số người bạn từ Hà Nội vào đến Thanh Hóa đêm qua để tránh tắc đường. Tuy nhiên, khi biết tuyến cao tốc Bắc - Nam đã đi vào tận Diễn Châu (Nghệ An) nên anh quay xe đi vào cao tốc, thay vì đi trên QL1A.

Ông Phạm Văn Minh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 6 (đại diện chủ đầu tư), cho biết hiện đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã hoàn thành các hạng mục. “Sau lễ, các xe vẫn được đi vào cao tốc bình thường” - ông Minh cho biết.

Nghi Sơn - Diễn Châu: Thông thoáng ngày thông xe

Tại đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, lượng xe lưu thông trên cao tốc chưa nhiều, lượng ô tô từ phía Bắc vào lớn hơn. Do đoạn QL7A (từ QL1A lên cao tốc) đang nâng cấp, sửa chữa nên nhiều xe gặp khó khăn khi di chuyển.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và Thanh tra giao thông tỉnh Nghệ An đã bố trí lực lượng tại các điểm giao cắt với cao tốc để phân luồng, hướng dẫn người dân lên xuống cao tốc. Do lượng xe tham gia giao thông trên cao tốc ít nên tại các điểm giao cắt không xảy ra ách tắc giao thông.

Các cán bộ CSGT của Trạm CSGT 1.7 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) túc trực tại điểm giao cắt QL7A cho biết hiện tại cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu chỉ mới cho xe con, xe tải dưới 10 tấn đi vào. CSGT phối hợp với thanh tra giao thông tổ chức chốt trực để điều tiết, hướng dẫn và phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Việt Phương, Trưởng Văn phòng đại diện quản lý đường bộ II.2 (Khu quản lý đường bộ 2), cho biết: “Văn phòng đã phân công nhiệm vụ tổ chức trực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 1 đến hết 4-9. Chúng tôi đã bố trí lực lượng thanh tra và nhân viên tuần đường các hạt đi tới các điểm ngã ba, ngã tư xung yếu trên QL1A, QL7, QL48... để làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông”.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Minh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án 6 (đại diện chủ đầu tư), cho biết hiện đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã hoàn thành các hạng mục. “Sau lễ, các xe vẫn được đi vào cao tốc bình thường” - ông Minh cho biết.•

Thanh Hóa phát triển du lịch, thu hút đầu tư nhờ cao tốc Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết việc đầu tư đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay là một nhu cầu hết sức cấp thiết, không chỉ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước mà là cả với tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là mong mỏi của toàn Đảng bộ, nhân dân xứ Thanh. Theo ông Liêm, chỉ tính từ khi đưa vào vận hành tuyến cao tốc Mai Sơn - QL45, dịp giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30-4 và 1-5 vừa qua đã tác động lớn đến Thanh Hóa khi tỉnh đã đón lượng khách du lịch kỷ lục với gần 1,2 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 2.865 tỉ đồng. Du lịch Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu ấn khi đón trên 6 triệu lượt khách, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022, tổng thu đạt 13.860 tỉ đồng, tăng 21,3%. Theo ông Liêm, riêng lượng khách đến Sầm Sơn trên 5,5 triệu lượt với tổng doanh thu đạt trên 12.000 tỉ đồng. Ông Liêm cũng cho biết cùng với các chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài đến Thanh Hóa, kể từ ngày khánh thành cao tốc Mai Sơn - QL45 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 14 dự án (trong đó có bốn dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài) với tổng số vốn đăng ký 753,6 tỉ đồng và 88,6 triệu USD. Trong đó phải kể đến một số dự án lớn như Nhà máy cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 501 tỉ đồng, nhà máy sản xuất gia công giày dép xuất khẩu tại huyện Thiệu Hóa với tổng vốn đầu tư 996 tỉ đồng, Nhà máy may Sakurai Việt Nam 2 tại huyện Hoằng Hóa với tổng vốn đầu tư 901 tỉ đồng. Riêng đầu tư kinh doanh du lịch đang triển khai trên địa bàn tỉnh đến nay là 81 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 145.500 tỉ đồng. “Khi tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Thanh Hóa đưa vào vận hành chính thức là đòn bẩy quan trọng trong phát triển kinh tế, thu hút các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đến với Thanh Hóa” - ông Liêm khẳng định.

ĐẶNG TRUNG - ĐẮC LAM