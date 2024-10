Thứ trưởng Bộ Công an: Nhiều chiến sĩ công an quên mình vì Nhân dân trong cơn bão số 3 11/10/2024 16:17

(PLO)- Trong cơn bão số 3 vừa qua, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh quên mình vì hạnh phúc, an toàn của Nhân dân.

Sáng 11-10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Hội nghị do Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: CA

Nhiều tấm quên mình vì hạnh phúc, an toàn của Nhân dân

Theo báo cáo, để ứng phó với bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau bão, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp, tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phòng chống thiên tai (PCTT), tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ ổn định cuộc sống cho Nhân dân bị ảnh hưởng.

Nổi bật, Bộ Công an đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo, điều hành quyết liệt các biện pháp phòng, chống bão, mưa lũ, nhất là tham mưu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo, chủ động phương án, kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, điều kiện đảm bảo để sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai theo đúng nguyên tắc "phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả" và phương châm "4 tại chỗ".

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội Nghị. Ảnh: CA

Song song đó là nắm tình hình, rà soát, lập danh sách các khu vực, địa điểm xung yếu, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo di dời kịp thời Nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Những điều này đã góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Công an cũng huy động 100% cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng công an xã và Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày đêm không quản ngại khó khăn, gian khổ hỗ trợ sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản; tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích, cấp cứu người bị nạn...

Bộ Công an cũng đề xuất, tổ chức cấp 100 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cung cấp cho người dân. Tổ chức Lễ phát động và đã quyên góp ủng hộ được gần 30 tỉ đồng. Chỉ đạo rà soát, thống kê thiệt hại, số hộ gia đình cần nhà ở, trường học cần cải tạo, sửa chữa, thống kê thiệt hại của các cán bộ, chiến sĩ CAND và thân nhân để có chế độ, chính sách hỗ trợ…

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều tấm gương anh dũng không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy sẵn sàng xả thân vì nhiệm vụ, hy sinh quên mình vì hạnh phúc, an toàn của Nhân dân.

Triển khai hiệu quả công tác ứng phó với thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả với cơn bão số 3 và mưa lũ thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CA

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của cấp trên về công tác ứng phó với thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng thủ dân sự, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, các chương trình, kế hoạch của Bộ liên quan đến công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ động bám chắc dự báo tình hình, đặc biệt những vấn đề liên quan đến cảnh báo về thiên tai, mưa lũ để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các giải pháp và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong PCTT, mưa lũ.

"Tinh thần là 'bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói rét, không có chỗ ở'" - theo báo cáo của Bộ Công an.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: CA

Chủ động rà soát, xây dựng các phương án, kịch bản, đảm bảo ANTT, phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ trong các tình huống xảy ra. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu các lực lượng duy trì, đảm bảo thông tin, liên lạc, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong công tác công an nói chung, công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, mưa lũ nói riêng.

Rà soát trang thiết bị, phương tiện hiện có cho công tác PCTT, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ…, kịp thời đề xuất mua sắm, trang bị bổ sung…