Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi Phó công an phường bị đâm trọng thương

(PLO)- Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đến bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của Phó công an phường ở Đồng Nai vừa bị trọng thương khi làm nhiệm vụ.

Ngày 25-12, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Thế Đức, Phó Công an phường An Hòa (TP Biên Hòa) vừa bị trọng thương khi làm nhiệm vụ.

Tại bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã biểu dương tinh thần dũng cảm của Đại úy Nguyễn Thế Đức và các đồng đội đã ngăn chặn hành vi nguy hiểm của nghi can.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, củng cố chứng cứ, khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, PLO đã đưa tin, tối 23-12, đối tượng Cho Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) sau khi uống rượu về xảy ra va chạm giao thông. Sau đó, Tùng chạy về nhà lấy 3 con dao Thái Lan dấu trong người rồi tìm người đã va chạm với mình để đánh.

Nhận tin báo, Tổ tuần tra Công an phường An Hòa đã tổ chức chốt chặn yêu cầu Tùng dừng xe nhưng nghi can này không chấp hành và có hành vi chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại đây, Tùng dùng dao đâm vào tổ công tác và bị lực lượng làm nhiệm vụ tước bỏ 2 con dao. Đại úy Nguyễn Thế Đức khống chế Tùng thì bất ngờ nghi can rút con dao thứ 3 giấu trong người đâm vào ngực trái gây trọng thương. Tùng sau đó đã bị khống chế, bắt giữ.

Một Phó công an phường ở Đồng Nai bị đâm trọng thương (PLO)- Trong lúc khống chế nghi can, Phó công an phường An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai, bị đâm nhiều nhát vào ngực trái gây trọng thương.

VŨ HỘI