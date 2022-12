Một Phó công an phường ở Đồng Nai bị đâm trọng thương

(PLO)- Trong lúc khống chế nghi can, Phó công an phường An Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai, bị đâm nhiều nhát vào ngực trái gây trọng thương.

Ngày 24-12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bắt giữ Cho Thanh Tùng (27 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân) là nghi can đã đâm trọng thương đại úy Nguyễn Thế Đức, Phó trưởng Công an phường An Hòa (TP Biên Hòa).

Theo điều tra ban đầu, đêm 23-12, Tùng sau khi đi uống rượu về, có xảy ra va chạm giao thông và hai bên xảy ra xô xát. Sau đó Tùng chạy về nhà lấy 3 con dao Thái Lan rồi đi tìm người đã va chạm với mình đánh nhau.

Nhận được tin báo, Công an phường An Hòa đã tổ chức chốt chặn và phát hiện Tùng đi đến đầu đường Ngô Quyền (phường An Hòa). Lực lượng công an yêu cầu Tùng dừng xe nhưng người này không chấp hành và có hành vi chống đối lại.

Lúc này đại úy Nguyễn Thế Đức đang trực chỉ huy tại trụ sở công an phường An Hòa đã ra hiện trường để xử lý vụ việc. Tại đây Tùng dùng dao đâm lực lượng làm nhiệm vụ 2 lần và bị tước 2 con dao.

Đại úy Nguyễn Thế Đức xông vào khống chế thì bị Tùng tiếp tục rút con dao thứ 3 đâm vào ngực trái khiến cảnh sát này bị trọng thương. Tùng bị bắt ngay sau đó. Đại úy Đức được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời nên sức khỏe dần ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngày 24-12, đoàn công tác của Công an tỉnh Đồng Nai do đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần và trao tặng quà cho đại úy Nguyễn Thế Đức tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Phó giám đốc Công an tỉnh mong muốn, sau khi bình phục, trở lại công tác, đồng chí Đức tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

VŨ HỘI