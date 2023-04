Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam thăm và làm việc với Bộ Công an Trung Quốc

(PLO)- Chuyến thăm của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc là một trong những hoạt động thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Nhận lời mời của Bộ Công an Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã sang thăm, làm việc với Bộ Công an Trung Quốc từ ngày 11 đến 15-4-2023.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tại Trung Quốc là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30/10/2022 - 01/11/2022.

Trong chuyến thăm, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã có buổi hội đàm với đồng chí Từ Đại Đồng, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Tại cuộc làm việc, hai Bên đánh giá cao tình hình, kết quả hợp tác giữa Bộ Công an hai nước kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ba năm qua, hợp tác giữa hai Bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực, kể cả trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trên cơ sở đó, hai Bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác an ninh, thực thi pháp luật theo thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước và Bộ Công an hai nước, nhằm góp phần củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác an ninh và thực thi pháp luật ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất như: chia sẻ thông tin, tình hình thế giới, khu vực; trao đổi kinh nghiệm trong đảm bảo an ninh, an toàn đối với các sự kiện chính trị quan trọng, làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Đặc biệt tập trung phối hợp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, truy bắt đối tượng truy nã; tăng cường hợp tác an ninh, thực thi pháp luật trong các khuôn khổ hợp tác đa phương và song phương; hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật...

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã đến thăm các đơn vị để trao đổi về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu số và một số đơn vị Công an cấp cơ sở của lực lượng Công an Trung Quốc.

PV