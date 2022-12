Thủ tướng khẳng định quyết tâm xử lý người sai, bảo vệ người đúng

(PLO)- Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm chấn chỉnh hoạt động của một số thị trường, xử lý người sai, bảo vệ người đúng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Sáng 1-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, Chính phủ sẽ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội; tình hình thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia…

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tháng 11 có nhiều điểm mới và khác khi tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường với các yếu tố rủi ro ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, sâu sắc; xung đột Nga-Ukraine kéo dài.

Lạm phát toàn cầu cao; nhiều quốc gia tăng lãi suất kéo dài và thắt chặt chính sách tiền tệ; đồng USD tăng giá và nhiều đồng tiền tiếp tục mất giá. Tình hình sản xuất kinh doanh suy giảm, thất nghiệp gia tăng, nhiều thị trường lớn có xu hướng thu hẹp.

Rủi ro tài chính, tiền tệ, bất động sản, nguy cơ mất an ninh năng lượng, lương thực gia tăng. Một số quốc gia có dấu hiệu rơi vào suy thoái kinh tế. Các tổ chức quốc tế hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới và nhiều nền kinh tế lớn trong năm 2022-2023. Biến đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết cực đoan ngày càng phức tạp, khó lường.

Trong khi đó, quy mô nền kinh tế nước ta còn khiêm tốn, có độ mở lớn, sức chống chịu và khả năng thích ứng còn hạn chế, chịu ảnh hưởng lớn trước các biến động của thế giới.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã đề ra các giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động của một số thị trường để các thị trường này hoạt động đúng bản chất, lành mạnh, an toàn, công khai, minh bạch, bền vững. Mặc dù vậy quá trình chấn chỉnh này cũng tác động tới tâm lý thị trường.

Do đó, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm chấn chỉnh các thị trường này, "không làm không được", xử lý người sai bảo vệ người đúng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, xuất hiện tình trạng khan hiếm xăng dầu cục bộ ở một số địa phương; tình trạng thiếu thuốc và trang thiết bị y tế chưa được xử lý dứt điểm.

Trước thực tế nêu trên, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên; tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài; ứng phó kịp thời những vấn đề mới phát sinh.

Chính phủ, Thủ tướng đã thành lập Tổ công tác về thanh khoản, tiền tệ, vốn do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Tổ trưởng, Tổ công tác về thị trường bất động sản do Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Tổ trưởng, Tổ công tác về trái phiếu doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm Tổ trưởng, giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục trực tiếp chỉ đạo xử lý tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế.

Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên xử lý các vấn đề liên quan tới xăng dầu.

Với các nhiệm vụ, giải pháp nói trên, tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn như cân đối thu chi (đến thời điểm này, bội thu khoảng 276.000 tỉ đồng, tạo dư địa để thực hiện các nhiệm vụ).

Ngoài ra, các hoạt động xuất-nhập khẩu đã duy trì xuất siêu hơn 10 tỉ USD; bảo đảm lương thực-thực phẩm với số lượng xuất khẩu khoảng 50 tỉ USD hàng nông sản và 7 triệu tấn gạo. Cơ bản bảo đảm đủ điện, xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; cung ứng lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu.

An sinh xã hội được bảo đảm; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập được tăng cường, mở rộng.

Về tình hình sắp tới, Thủ tướng nhấn mạnh phải xác định tiếp tục sẽ có nhiều khó khăn, phức tạp, nhất là do tác động từ bên ngoài nên phải tiếp tục nắm chắc tình hình, rút kinh nghiệm quản lý, điều hành để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, nhất là trong tháng 12 để hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu Quốc hội giao.

Cùng với đó là phải tiếp tục xử lý các vấn đề nổi lên như khắc phục triệt để tình trạng thiếu xăng dầu, thuốc, vật tư y tế, thúc đẩy tiêm chủng…; phát triển các loại trị trường hoạt động an toàn, lành mạnh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là trong dịp Tết, không để thiếu hụt và ổn định giá cả các loại hàng hóa...

