Thủ tướng: Không được lạm dụng yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp

06/07/2023 20:28

(PLO)- Trong vụ 3 công an bắn dê của dân, khi đã hết thời hạn tạm giữ hình sự (tối đa là chín ngày), nếu có căn cứ thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can, nếu không đủ căn cứ thì 3 cựu công an sẽ được trả tự do.