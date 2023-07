Thủ tướng: Long An cần cụ thể các Nghị quyết, góp phần vào quy hoạch ĐBSCL

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu Long An nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Chiều ngày 25-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út trình bày tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Trong đó, khẳng định, qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt khá. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực nông nghiệp được đầu tư, chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn liền với tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả khả quan. Công nghiệp, xây dựng dần phục hồi và phát triển; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, nhất là thu hút FDI. Thương mại dịch vụ phát triển khá và không ngừng gia tăng. Thu ngân sách vượt dự toán hàng năm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỉnh cũng kiến nghị với Thủ tướng và các Bộ, ngành ủng hộ thành lập Khu kinh tế Long An tại huyện Cần Giuộc, Cần Đước; sớm bố trí kinh phí hỗ trợ các hộ dân ảnh hưởng cắm mốc biên giới; quan tâm bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án giao thông kết nối giữa vùng ĐBSCL và TP.HCM, vùng Đông Nam bộ đi các tỉnh Tây Nguyên và hỗ trợ vốn đầu tư các dự án Kè phòng chống sạt lở trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, ngành Trung ương cũng đóng góp nhiều ý kiến, phân tích, đánh giá, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để Long An khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, vươn lên phát triển nhanh và bền vững nhất là hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng chúc mừng tỉnh đạt được những kết quả, nhất là tổ chức thành công hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh gắn với xúc tiến đầu tư. Thủ tướng khẳng định, tỉnh Long An có vị trí chiến lược rất quan trọng, truyền thống lịch sử hào hùng, nhiều cơ chế, chính sách đổi mới và đang đứng trước cơ hội phát triển lớn. Với khí thế, cách làm mới cùng sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tỉnh đã thực hiện tốt trong công tác phòng, chống dịch cũng như chuyển hướng trong phát triển phát triển nhanh, phát triển bền vững để hồi phục kinh tế sau đại dịch, góp phần cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ trong những năm qua. Điểm lại những thành quả tỉnh Long An đạt được, người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị tỉnh bên cạnh các giải pháp, nhiệm vụ trong phát triển KT-XH, tỉnh đặc biệt cần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, từ đó, có sự đoàn kết thống nhất trong triển khai các Nghị quyết của Đảng. Đồng thời, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. “Nghị quyết của tỉnh đã đầy đủ nhưng cần cụ thể hóa để thực hiện chiến lược 10 năm, kế hoạch 5 năm, góp phần thực hiện quy hoạch của đồng bằng sông Cửu Long. Hôm nay, chúng ta làm tốt rồi, các quy hoạch công bố rồi, công tác xúc tiến đầu tư cũng tốt nhưng cuối cùng cần phải ra sản phẩm, ra hiệu quả, cân đong đo đếm được, thì chúng ta mới có thể nói là thành công. Và hết thành công này, chúng ta phải tiếp tục có thành công khác, hết đổi mới này phải đến đổi mới khác, luôn luôn giữ vững truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương Long An để phát triển đi lên, tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, đưa tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững”, Thủ tướng nhấn mạnh tại buổi làm việc. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã chỉ ra những cơ hội, thách thức cũng như nhiệm vụ, giải pháp để tỉnh Long An cần tập trung để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhất là việc triển khai Quy hoạch tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ quyết tâm hơn nữa, tự lực, tự cường hơn nữa để xứng đáng với kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc. HUỲNH DU Tin liên quan Thủ tướng: Long An phải có chương trình hành động để cụ thể hóa quy hoạch Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công đường vành đai 3 tại Long An