Thủ tướng: Long An phải có chương trình hành động để cụ thể hóa quy hoạch

(PLO)- Thủ tướng cho rằng cơ hội đầu tư hôm nay là một bước khởi đầu cho những dòng đầu tư lớn từ trong và ngoài nước vào Long An

Ngày 25-7, tại Long An đã diễn ra Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An. Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các lãnh đạo bộ ngành Trung ương và địa phương.

Long An chào đón nhà đầu tư

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, cho biết năm 2022, quy mô kinh tế của tỉnh đạt hơn 156 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 12 cả nước. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 90 triệu đồng/người; thu hút đầu tư FDI đạt hơn 10 tỷ USD, thuộc top 10 cả nước...

Theo ông Nguyễn Văn Được, thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, tỉnh Long An đã hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch được duyệt là cơ sở, là tiền đề quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng Long An trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam vào năm 2030; trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng ĐBSCL, kết nối chặt chẽ với TPHCM, vùng Đông Nam Bộ và là đầu mối hợp tác, giao thương quan trọng với Campuchia.

“Tỉnh Long An cam kết, sẽ luôn mở rộng cửa để chào đón và đồng hành với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quan điểm của tỉnh là luôn xem người dân và doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ; doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An sẽ luôn đồng hành cùng với sự phát triển của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, để thực hiện thành công dự án và phát triển bền vững tại tỉnh Long An"- ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Long An phải có chương trình hành động để cụ thể hóa quy hoạch

Tại hội nghị, Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An là sự kiện rất được mong đợi. Đây là cơ hội tốt để các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn, tổng thể hơn về tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng phát triển của Long An, cũng như đóng góp và đề xuất kiến nghị, giúp đỡ tỉnh Long An phát triển trong tương lai.

Những ý tưởng, những ý kiến đóng góp và những kiến nghị, những dự án được trao quyết định đầu tư hay những cuộc gặp gỡ tiềm kiếm cơ hội đầu tư hôm nay là một bước khởi đầu cho những dòng đầu tư lớn từ trong và ngoài nước vào Long An.

Long An rất quan tâm hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cải cách hành chính, cải thiện đầu tư môi trường kinh doanh. Cơ sở hạ tầng của tỉnh Long An đang dần hoàn thiện, đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Xương sống mạng lưới đường bộ của tỉnh Long An là các tuyến đường cao tốc và tuyến quốc lộ dọc và ngang gồm tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 62, 50, N1, N2,…

Thời gian tới, cơ quan trung ương và địa phương phấn đấu khởi công xây dựng và hoàn thành Dự án đường Vành Đai 4 TPHCM… Đây là chìa khoá để Long An thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, góp phần đưa Long An trở thành trung tâm kinh tế năng động, hiệu quả và bền vững của khu vực phía đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Long An phải có chương trình hành động để cụ thể hóa quy hoạch. Thực hiện điều phối, quản lý thống nhất đảm bảo thống nhất giữa quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành nhằm phát huy hiệu quả và đồng bộ trong quy hoạch, phát triển bền vững, và bảo vệ môi trường.

Phát triển hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng giao thông để tạo ra không gian mới để phát triển. Nâng cao hiệu quả các cảng biển, đẩy mạnh hạ tầng để phát triển logistics, thúc đẩy logistics cho vùng ĐBSCL.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, tăng năng suất cạnh tranh các ngành nghề có thế mạnh, tiềm năng trên nền tảng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển theo hướng kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu;..

“Chính phủ luôn luôn đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ cùng với địa phương và doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực,…

"Đối với các bộ, các ngành, các địa phương triển khai đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chỉ đạo của Chính phủ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể để thu hút nhiều hơn nữa đầu tư trong và ngoài nước.

Tôi tin tưởng rằng ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư trong nước ngoài nước quan tâm, lựa chọn và quyết định đầu tư vào Long An để làm giàu cho chính mình và góp phần vào sự phát triển chung của đất nước Việt Nam”- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ.

Ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với các nhà đầu tư Tại Hội nghị, ngoài việc thông tin nội dung của Quy hoạch tỉnh tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn 2050, các đại biểu sẽ có cơ hội tìm hiểu thông tin về tình hình kinh - tế xã hội của tỉnh; tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng và thế mạnh của tỉnh; Bên cạnh đó, Nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ nắm bắt được thông tin về các chủ trương, chính sách của tỉnh; định hướng phát triển của tỉnh đồng thời tiếp cận được các dự án mà tỉnh đang kêu gọi đầu tư để nắm thông tin. Bên cạnh đó, tỉnh Long An sẽ tổ chức trao Quyết định chủ trương/Giấy chứng nhận đầu tư, ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với các nhà đầu tư.

HUỲNH DU