Thủ tướng mong các bác sĩ thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt

(PLO)- Thủ tướng mong các thầy thuốc với tinh thần "Thầy thuốc như mẹ hiền", chăm sóc bệnh nhân tận tình, vô tư, trong sáng, để cho người bệnh yên tâm điều trị.

Sáng 30 Tết (21-1), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và dự Chương trình "Tết yêu thương – Tết sẻ chia" do Bệnh viện Việt Đức tổ chức.

Tại đây, Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà động viên đại diện 10 gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

Tận dụng "giờ vàng" để cứu chữa người bệnh

Báo cáo Thủ tướng, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, năm 2022, Bệnh viện đã thực hiện vượt mức tất cả chỉ tiêu chuyên môn, thực hiện gần 80.000 ca mổ, chủ yếu là loại ca đặc biệt; trong đó 12,3% số ca là ca cấp cứu.

Phát biểu ý kiến tại Chương trình "Tết yêu thương - Tết sẻ chia" Xuân Quý Mão 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động bày tỏ được đến thăm, chia sẻ với đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Thủ tướng chia sẻ với các gia đình có bệnh nhân đang phải điều trị tại các bệnh viện; mong các thầy thuốc với tinh thần "Thầy thuốc như mẹ hiền", chăm sóc bệnh nhân tận tình, vô tư, trong sáng, để cho người bệnh yên tâm, nhanh chóng bình phục trở lại.

Nêu rõ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là cái nôi là ngành y, Thủ tướng mong Bệnh viện tìm giải pháp tối ưu nhất có thể chăm lo, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, làm tốt hơn nữa việc nâng cao tay nghề, năng lực chuyên môn, quản lý, tổ chức thực hiện, các công việc khác; nâng cao trình độ, đổi mới khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, ngang tầm xu thế thế giới; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tự chủ, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội; xây dựng Bệnh viện khang trang, sạch đẹp, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Với tư cách là bệnh viện tuyến cuối, Thủ tướng mong Bệnh viện nỗ lực tăng cường năng lực chuyên môn, tận dụng "giờ vàng" để cứu chữa người bệnh, nhất là những trường hợp bị tai nạn, thương tích nặng.

Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì

Sáng cùng ngày, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng đã thăm hỏi, tặng quà cho kíp trực và một số bệnh nhân đang điều trị tại khoa Cấp cứu, khoa Hồi sức tích cực.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện đã đạt được thời gian qua, nhất là trong đại dịch COVID-19. Ông mong Bệnh viện cùng đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cao cả được giao, phát huy tinh thần "sáng y đức, sâu y lý, giỏi y thuật"; phát huy tinh thần như Bác Hồ dạy "thầy thuốc như mẹ hiền""… thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn…".

Về chuyên môn, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tổng kết thực tiễn, rút ra kinh nghiệm, xây dựng lý luận phòng chống các bệnh nhiệt đới, nâng cao tay nghề chuyên môn. Đồng thời, dự báo cần trang bị thêm những phương tiện, thiết bị gì để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, phòng, chống dịch; nâng cao tay nghề cho các tuyến bệnh viện; phổ biến kinh nghiệm chữa bệnh trong phòng, chống dịch.

Thủ tướng cũng mong ngành y phát huy thành quả vừa qua, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi tính mạng, sức khỏe của nhân dân bị đe dọa. Thủ tướng khẳng định, dịch bệnh COVID-19 và các loại dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra là không để dịch chồng dịch. Cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, thúc đẩy tiêm vaccine, nhất là cho người có bệnh nền và người cao tuổi.

Thủ tướng đề nghị các địa phương theo tinh thần của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 phải tổ chức tiêm vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế một cách khoa học, an toàn, hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần, ý thức phòng, chống dịch, nhất là tại nơi tụ tập đông người; tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày Tết. Bộ Y tế cần hướng dẫn các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho các địa phương dịp Tết này, tránh các vụ việc ngộ độc thực phẩm tập thể ở đô thị đông người, nhà máy, xí nghiệp… Kêu gọi người dân vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, để cho mọi người, mọi nhà có được cái Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện tăng cường sẵn sàng ứng trực, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong dịp Tết. Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi chế độ tiêu chuẩn ứng trực ngay trong quý I này.

Năm 2023, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PLO)- Chính phủ nhấn mạnh các cấp, các ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

N. THẢO (Theo VGP)