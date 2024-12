Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính sách cho cán bộ khi tinh gọn bộ máy phải cao hơn hiện hành 17/12/2024 19:40

Chiều 17-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục cho ý kiến để hoàn thiện Báo cáo của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 18, trong đó có vấn đề về tên gọi một số bộ sau khi hợp nhất, về phương án sắp xếp, mô hình tổ chức của một số cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo đã dành nhiều thời gian thảo luận, cho ý kiến về chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: NHẬT BẮC

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nguyên tắc xây dựng chế độ, chính sách phải đảm bảo công bằng, nhân văn, hài hòa và tương quan hợp lý giữa các đối tượng để ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Chế độ, chính sách phải có tính nhất quán, kế thừa các chính sách đã có từ trước đến nay và cao hơn chính sách hiện hành.

Ông lưu ý tinh thần không hi sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng đơn thuần; đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, năm sau cao hơn năm trước, không để ai bị bỏ lại phía sau

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến khích đối với các trường hợp nghỉ việc ngay sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước.

Việc xây dựng chính sách phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong đánh giá, sàng lọc, lựa chọn đối tượng nghỉ việc gắn với mục tiêu tinh giảm biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên.

Đồng thời, việc sắp xếp tổ chức bộ máy cần quan tâm giữ chân cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất, sức khỏe, kinh nghiệm, nhiệt huyết và gắn với thực hiện chính sách thu hút người có tài năng vào khu vực công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tiếp tục trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện báo cáo, tờ trình để trình cấp có thẩm quyền.

"Thiết kế chính sách theo hướng dễ hiểu, dễ tính, dễ nhớ, dễ làm; đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung này" - Thủ tướng yêu cầu.