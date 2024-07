Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu nguyên nhân tăng trưởng kinh tế Cần Thơ còn chậm 14/07/2024 13:38

Sáng 14-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Cùng tham dự cuộc tiếp xúc cử tri có các ĐBQH: Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ cùng hơn 200 cử tri đại diện cử tri quận Thốt Nốt, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn quận Thốt Nốt.

Đoàn ĐBQH Cần Thơ đóng góp tích cực

Thay mặt Đoàn ĐBQH, ông Đào Chí Nghĩa (Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH thành phố) báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Theo ông Nghĩa, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã tham gia tổng số 19 lượt ý kiến thảo luận (gồm 08 lượt ý kiến thảo luận tại hội trường và 11 lượt ý kiến thảo luận tại Tổ). Thực hiện chất vấn trực tiếp đối với 02 Bộ trưởng (Bộ TN&MT, VHTT&DL) liên quan các nội dung sớm ban hành Thông tư hướng dẫn hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công - tư trong lĩnh vực xử lý nước thải và chất thải; về sự liên kết trong hoạt động du lịch giữa các địa phương.

Đoàn ĐBQH TP cũng được phân công tham gia Tổ thảo luận số 08, gồm Đoàn ĐBQH 4 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Điện Biên, Bình Định và Vĩnh Long. Các đại biểu cùng với các thành viên khác trong Tổ, đã tham gia thảo luận tích cực, sôi nổi, đóng góp nhiều nội dung thiết thực phản ánh những bất cập, hạn chế từ thực tiễn phát triển đất nước bám sát tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân gửi gắm. Qua đó, cùng với Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp, góp phần tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương nói riêng và cả nước nói chung...

Cử tri kiến nghị sớm đầu tư tuyến nối với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ niềm tin và sự phấn khởi đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

“Mặc dù kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, xung đột quân sự leo thang, đặc biệt thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt. Tốc độ tăng trưởng tiếp tục được duy trì; cụ thể như giải pháp để bình ổn giá vàng trong nước; Chính phủ đã điều chỉnh tăng mức lương cơ sở và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội áp dụng; sớm đẩy nhanh áp dụng thực hiện Luật Đất đai và các luật có liên quan trên một lĩnh vực; đảm bảo duy trì thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường ngoại giao và hội nhập phát triển…, đã góp phần tạo thêm niềm tin và sự phấn khởi đối với cử tri và Nhân dân”, cử tri Lê Thế Vinh (phường Trung Kiên) bày tỏ.

Liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, cử tri Vinh kiến nghị Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ GTVT tiếp tục triển khai thực hiện Tuyến nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với chiều dài khoảng 5,3 km.

Theo ông Vinh, tuyến nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi thuộc một phần của Dự án tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên được Bộ GTVT nghiên cứu đề xuất ban đầu với tổng chiều dài khoảng 23,56 km. Tuy nhiên, Bộ GTVT chỉ đầu tư hoàn thành dự án với chiều dài 15,3 km, không bao gồm đoạn qua quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ khoảng 5,3 km (đoạn từ tuyến nối tuyến tránh Thốt Nốt đến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi). Hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên QL 91, QL80 đoạn qua địa bàn quận Thốt Nốt là rất cao. Bên cạnh đó, Dự án Khu công nghiệp VSIP, huyện Vĩnh Thạnh đang được triển khai thực hiện. Tuyến nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi hoàn thành sẽ đảm bảo tính đồng bộ, giảm áp lực giao thông lên QL91 và QL 80.

Cử tri Cao Văn Tuấn (phường Tân Lộc) kiến nghị khẩn cấp đầu tư dự án kè chống sạt lở cặp sông Cái Sắn. Bởi ngày 30-5 vừa qua, đoạn QL80 cặp sông Cái Sắn (tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối cầu Vàm Cống đi TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL) xảy ra sạt lở, sụt lún nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và cuộc sống người dân.

“Việc đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở khẩn cấp trên đoạn QL80 cặp sông Cái Sắn là rất cần thiết và cấp bách nhằm bảo vệ hành lang giao thông QL 80, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân, người tham gia giao thông trên tuyến. Do đó tôi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương khảo sát giải quyết, khắc phục tình trạng sạt lở trong thời gian sớm nhất”, ông Tuấn kiến nghị.

Bên cạnh đó cử tri Tuấn còn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, cùng các ngành chức năng trung ương sớm hỗ trợ vốn để khẩn trương tổ chức thực hiện đầu tư Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp đầu cồn Cù lao Tân Lộc, phường Tân Lộc nhằm bảo vệ đất đai, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân, đặc biệt là bảo vệ di sản cồn nổi trên sông đã được hình thành từ rất lâu.

Doanh nghiệp than khó tiếp cận nguồn vốn vay dài hạn trong Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao Liên quan đến chính sách tài chính, cử tri Phạm Thái Bình (Công ty Cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An) cho biết công ty ông và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa, gạo đều gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn dài hạn để đầu tư phát triển bền vững chuỗi lúa gạo. Theo ông Bình, Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại ĐBSCL đến năm 2030 là rất đúng và trúng. Cử tri Phạm Thái Bình Trong Đề án có nêu rõ 100% diện tích phải được liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với Hợp tác xã và nông dân, trong đó doanh nghiệp có vai trò chính trong khâu tiêu thụ “Nhưng đến nay Doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn vốn vay dài hạn trong Đề án. Do đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành hỗ trợ, hướng dẫn cho doanh nghiệp sớm được tiếp cận nguồn vốn”.

10 nhiệm vụ với TP Cần Thơ

Chia sẻ với cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nửa đầu năm 2024, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ, Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành theo đúng phương châm năm 2024 "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững". Đặc biệt là tập trung triển khai 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực).

Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 6,8%. Thu hút FDI tăng 13,1%; vốn FDI thực hiện tăng 8,2% (cao nhất 5 năm qua).

Tăng trưởng GDP quý II phục hồi mạnh, đạt 6,93%, 6 tháng đạt 6,42%. Cả 3 khu vực đều tăng trưởng tốt; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Lạm phát cơ bản tăng 2,75%. Tỉ giá được điều hành chủ động, linh hoạt và duy trì khá ổn định; An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm….

Riêng ĐBSCL, Thủ tướng cho biết khu vực đã hoàn thành công tác quy hoạch hạ tầng giao thông với đầy đủ các loại hình và hiện đang tập trung triển khai mạnh mẽ các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang, nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu hình thành hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh tại khu vực này trong thời gian tới.

Đối với TP Cần Thơ, Thủ tướng yêu cầu tiến hành sơ kết việc thực hiện những cơ chế, chính sách đặc thù với Cần Thơ. Từ đó tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề xuất các cơ chế, chính sách để đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng cũng lưu ý 10 nhiệm vụ cụ thể của Cần Thơ như: đẩy mạnh đầu tư công, thực hiện tốt quy hoạch thành phố, nâng cấp sân bay Cần Thơ, phát triển các khu công nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính...

Phân tích nguyên nhân thời gian qua tăng trưởng của Cần Thơ còn chậm, Thủ tướng cho biết do thiếu khu công nghiệp. Muốn khu công nghiệp phát triển thì phải có đường.

Do đó Thủ tướng yêu cầu cần Thơ phải tập trung triển khai các tuyến cao tốc và xây dựng các nút giao, ưu tiên phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ có tiềm năng như vận tải thuỷ, hàng hải, hàng không và dịch vụ khoa học công nghệ, bảo hiểm, y tế, giáo dục, logistics.

Bên cạnh đó, quản lý đô thị chặt chẽ, chống ngập, ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm các lĩnh vực y tế, giáo dục’ giữ vững quốc phòng, an ninh, an toàn, an dân; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Liên quan đến dự án bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục triển khai dự án bằng nguồn vốn trong nước với tinh thần "khó mấy cũng phải làm". Vì đây là trung tâm ung bướu phục vụ cho nhân dân cả vùng ĐBSCL

Trước các ý kiến của cử tri đã nêu, Thủ tướng đánh giá các ý kiến, kiến nghị dù ít nhưng rất chất lượng, kiến nghị rất sát với thực tiễn, đúng và trúng vấn đề xã hội quan tâm.

Trả lời ý kiến từng cử tri, Thủ tướng giao Bộ GTVT phối hợp với Cần Thơ rà soát lại và nghiên cứu, cân đối nguồn vốn để triển khai phần còn lại của tuyến đường nối tuyến tránh Thốt Nốt với cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (dài khoảng 5,3 km) theo kiến nghị của cử tri Lê Thế Vinh.

Về kiến nghị của cử tri Cao Văn Tuấn liên quan tình hình sạt lở, Thủ tướng cho biết những năm qua Chính phủ đã ưu tiên nguồn lực để ứng phó sạt lở, sụt lún tại ĐBSCL. Chính phủ cũng đã giao Bộ NN&PTNT xây dựng đề án tổng thể giải quyết tình trạng này cho thời gian tới, huy động tổng thể các nguồn vốn để thực hiện.

Riêng về phần Cần Thơ trước hết phải đánh giá lại tình hình sạt lở, sơ tán nhân dân trong vùng nguy hiểm, khắc phục ngay việc cấp bách như đi lại nhân dân, giao thương…

Còn kiến nghị của cử tri Bình về tiếp cận nguồn vốn, Thủ tướng cho biết đã giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét ban hành Chương trình tín dụng hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL giữa hợp tác xã với doanh nghiệp; hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp tham gia Đề án tiếp cận các chương trình tín dụng liên quan. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp xây dựng dự án cụ thể để có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng này.

Sau buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đến thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Hóa và thương binh Lê Minh Sang tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt.