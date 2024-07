Thủ tướng Phạm Minh Chính họp tìm giải pháp thúc đẩy hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL 13/07/2024 15:51

Chiều 13-7, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với các Bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL.

Phát biểu gợi mở buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực, quyết tâm của các địa phương đã cùng các bộ, ngành trong khảo sát hướng tuyến, cân đối nguồn vốn cho dự án cao tốc trong điều kiện khó khăn sau đại dịch COVID-19; tích cực giải quyết các khó khăn liên quan tới nguyên vật liệu thông thường cho dự án. Đặc biệt là những người dân đã nhường đất để thực hiện dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với các Bộ, ngành, địa phương vùng để tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL. Ảnh: HD

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, quyết tâm trong nhiệm kỳ này hoàn thành khoảng 600 km cao tốc tại ĐBSCL và nhiệm kỳ sau tiếp tục hoàn thành khoảng 600 km còn lại, để ĐBSCL có khoảng 1.200 km cao tốc theo quy hoạch. Cùng với hệ thống giao thông thủy nội địa, các cảng lớn, như Cái Cui, Ô Môn, Trần Đề, các sân bay sẽ cơ bản giải quyết vấn đề giao thông cho ĐBSCL.

Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống giao thông đối với ĐBSCL. Theo Thủ tướng hệ thống giao thông cùng với các biện pháp đồng bộ khác sẽ tạo động lực mạnh mẽ phát triển ĐBSCL, đẩy nhanh đô thị hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo việc làm sinh kế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, người dân không phải ly hương tìm việc làm, sinh kế.

Báo cáo với Thủ tướng, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết hiện khu vực ĐBSCL đang triển khai 5 dự án giao thông quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Đến nay, đã có 4 dự án đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, đang tổ chức triển khai thi công, trong đó Dự án cao tốc Cao Lãnh – An Hữu đã khởi công Dự án thành phần 1 (Đồng Tháp), Dự án thành phần 2 do tỉnh Tiền Giang làm cơ quan chủ quản dự kiến khởi công trong tháng 7-2024. Còn dự án cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh (vốn ODA Hàn Quốc) do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản đang hoàn thiện thủ tục và dự kiến khởi công đầu năm 2025.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm thông tin tình hình triển khai thực hiện và cung ứng nguồn vật liệu (cát, đá) cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực ĐBSCL

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các công nhân đang thi công tại công trường, cạnh đó, Thủ tướng cũng động viên và đề nghị tất cả cùng quyết tâm để đưa dự án về đích đúng thời hạn như kế hoạch đã đề ra. Ảnh: CHÂU ANH

Công tác GPMB tại các dự án cao tốc ở ĐBSCL cơ bản đáp ứng tiến độ triển khai thi công, khối lượng GPMB các dự án cao tốc còn lại không nhiều. Tuy nhiên theo lãnh đạo Bộ GTVT nếu không được giải quyết dứt điểm trong tháng 7-2024 sẽ ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công hoàn thành toàn bộ các dự án. Đối với Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận nếu không bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30-9 sẽ không thể hoàn thành dự án vào 31-12-2025.

Theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, 2 dự án phải cơ bản hoàn thành năm 2025 (gồm: Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Cà Mau và Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận); Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026, đưa vào khai thác sử dụng năm 2027; Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu và Dự án Mỹ An - Cao Lãnh hoàn thành năm 2027.

Để đảm bảo hoàn thành các dự án, các chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch chi tiết và quyết liệt chỉ đạo nhà thầu triển khai thực hiện, tuy nhiên, tiến độ các dự án chưa đáp ứng kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do thiếu hụt nguồn vật liệu cát đắp.

Đến nay, sản lượng thi công tại Dự án Cần Thơ-Cà Mau đạt 34%/45% kế hoạch; Dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng: DATP1 đạt 20,5%/20,4%, DATP2 đạt 5%/18%, DATP3 đạt 11,9%/40%, DATP4 đạt 2,3%/10%; Dự án Cao Lãnh – An Hữu - TP1 đạt 29%/30% kế hoạch, TP2 chưa khởi công; Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận đạt 3,6%/3,9% kế hoạch.

Dự án thành phần 3, thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ảnh: CHÂU ANH

Với kết quả GPMB các dự án cao tốc như trên và đặc thù các dự án phải gia tải chờ lún trong khoảng 10-12 tháng, để có thể hoàn thành các dự án theo kế hoạch đề ra, vấn đề cốt lõi nhất hiện nay là phải đảm bảo nguồn vật liệu cát đắp, vật liệu cấp phối đá dăm. Cạnh đó là công tác chỉ đạo, điều hành của chủ đầu tư, cũng như sự nỗ lực, quyết tâm của các nhà thầu trong tổ chức thi công là yếu tố quyết định đến tiến độ hoàn thành các dự án.

"Đến nay cả 5 dự án đã xác định đủ nguồn cung ứng cát, vấn đề còn lại cần thực hiện đồng thời, song song các thủ tục để rút ngắn thời gian cấp mỏ cát, nâng công suất các mỏ đá mới đáp ứng được tiến độ đề ra", Thứ trưởng Bộ GTVT cho hay

Để đảm bảo tiến độ triển khai, hoàn thành các dự án, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, các nhà thầu để hoàn thành các thủ tục, đưa các mỏ vào khai thác cuối tháng 8/2024, bảo đảm cung ứng đủ khối lượng, công suất, đáp ứng tiến độ thi công các dự án theo chỉ tiêu đã được giao;

Các địa phương có dự án đi qua cần đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các dự án trong tháng 7-2024, đáp ứng tiến độ triển khai. Đặc biệt tỉnh Kiên Giang, cần hoàn thành các thủ tục, bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận cho nhà thầu trước ngày 30-9-2024 để có thể thi công hoàn thành vào 31-12-2025; huy động nhân vật lực, máy móc thiết bị, bổ sung các mũi thi công, tổ chức thi công bù lại tiến độ chậm; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ các hạng mục, cũng như công tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo quy định.