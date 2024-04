Thủ tướng ra công điện về cung ứng điện mùa khô 2024 15/04/2024 19:20

(PLO)- Nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô 2024 được dự báo tăng trưởng rất cao so với kế hoạch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu điện

Công điện được ban hành trong bối cảnh năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu điện. Nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô, từ tháng 5 đến tháng 7, được dự báo tăng trưởng rất cao đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch (9,6%), riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương triển khai các kế hoạch cung cấp điện, vận hành hệ thống điện quốc gia đã được phê duyệt.

Thủ tướng nêu rõ Bộ Công Thương phải trình cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 30-4 cơ chế, chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn; cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu; cơ chế, chính sách phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, ven bờ.

Nhu cầu tiêu thụ điện tại miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm 2023. Ảnh minh hoạ: EVN

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương triển khai nhanh các dự án nguồn điện trong quy hoạch, kế hoạch điện VIII, bảo đảm kịp thời bổ sung nguồn điện mới đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải hằng năm. Trong đó lưu ý khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định đối với các nhà máy nhiệt điện than Công Thanh và Nam Định 1 trước ngày 1-7 để bảo đảm mục tiêu của quy hoạch điện VIII và cung ứng điện cho miền Bắc.

Về tiến độ các dự án truyền tải điện, Thủ tướng giao các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ khai thác đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối, đưa vào sử dụng trước ngày 30-6; các dự án truyền tải điện từ Lào để kịp thời cung ứng điện miền Bắc.

Đối với Bộ NN&PTNT, Thủ tướng giao tính toán, lập kế hoạch lấy nước cụ thể từ các hồ chứa thủy điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó ưu tiên dành nguồn nước dự phòng tối đa để phát điện trong thời gian cao điểm; hướng dẫn các địa phương triển khai nhanh các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, sử dụng rừng tạm để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện.

Huy động năng lượng tái tạo, không để lãng phí nguồn lực

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp được Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo, giám sát Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc; chống tiêu cực, lãng phí, đùn đẩy trách nhiệm. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc vận hành ổn định, an toàn, tin cậy và khắc phục nhanh các sự cố (nếu có) đối với các nguồn điện của EVN, PVN và TKV.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch, Tổng giám đốc EVN triển khai nhanh các dự án nguồn và lưới điện được giao làm chủ đầu tư, đặc biệt triển khai nhanh nhất các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, đưa vào sử dụng trước ngày 30-6; phấn đấu hoàn thành các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào trong tháng 5. Chuẩn bị nhiên liệu để huy động tối đa công suất phát điện trong những tháng cao điểm năm 2024, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu (than, khí, dầu) đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ EVN cần tích cực, kịp thời hơn nữa việc mua bán điện, nhất là năng lượng tái tạo theo quy luật thị trường và tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, không để lãng phí nguồn lực xã hội.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; các dự án có quy mô công suất lớn tại khu vực miền Bắc. Đó là các nhà máy LNG Nghi Sơn – Thanh Hóa, LNG Quỳnh Lập – Nghệ An; phấn đấu khởi công trong Quý 2-2025 và hoàn thành đóng điện trong năm 2027 các nhà máy LNG Quảng Ninh, LNG Thái Bình.

Cùng với các giải pháp trên, Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả trên địa bàn, nhất là áp dụng các giải pháp tối ưu, ứng dụng công nghệ tự động, sử dụng năng lượng mặt trời, thay thế đèn tiết kiệm điện… trong chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời.