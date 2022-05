Thủ tướng yêu cầu theo dõi chặt, ứng phó kịp thời với mưa lũ tại Bắc bộ

(PL)- Thời gian qua, Công an TP.HCM đã thu thập và làm sạch hơn 7,1 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư, mở ba đợt cao điểm thu nhận hơn 5,4 triệu hồ sơ cấp CCCD, qua đó phát hiện 94 bị can đang bị truy nã.

12/05/2022 17:28

(PLO)- Công an TP.HCM sẽ chỉ đạo đưa việc cấp mã định danh điện tử về công an cấp xã, bố trí phương tiện ở trụ sở công an xã để người dân thuận tiện hơn.