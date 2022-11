Thua cá độ, thanh niên giả đi xin việc làm để trộm tài sản ở TP.HCM

(PLO)- Nam thanh niên xin vào làm nhân viên thử việc tại văn phòng các công ty ở TP.HCM, sau đó nghiên cứu địa hình, giờ làm việc để trộm tài sản.

Ngày 9-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Quang Sơn (22 tuổi, quê Thái Bình, tạm trú phường 25, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai vụ trộm cùng một thủ đoạn

Trước đó, ngày 6-10, anh LBP (SN 1996, quê Thanh Hóa) đến Công an phường 25, quận Bình Thạnh trình báo về việc xảy ra một vụ trộm cắp tài sản tại Công ty Cổ phần bất động sản Bcons PS trên đường Nguyễn Văn Thương.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 ngày 5-10, anh P đến công ty làm việc như mọi ngày thì thấy đồ đạc bị xáo trộn. Kiểm tra tài sản, anh phát hiện có kẻ gian lẻn vào trộm đi ba máy tính xách tay có giá hàng chục triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh P đã đến trình báo Công an phường.

Công an quận Bình Thạnh sau đó đã lập hồ sơ truy xét thủ phạm.

Chỉ vài ngày sau đó, ngày 12-10, tại văn phòng giao dịch Công ty TNHH cơ khí và xây dựng Thiên An thuộc phường 25 cũng bị kẻ gian đột nhập trộm tài sản. Tài sản bị mất là ba chiếc laptop tổng giá trị trên 30 triệu đồng của các nhân viên đang làm việc tại công ty.

Tiếp nhận trình báo, Công an quận Bình Thạnh đã trích xuất hình ảnh camera an ninh. Hình ảnh cho thấy, vào sáng sớm cùng ngày, một thanh niên mặc áo trắng, quần tây xanh đóng thùng, mang giày tây đen, đeo ba lô đi thẳng vào văn phòng Công ty Thiên An.

Sau khi lấy ba chiếc laptop trên bàn làm việc bỏ vào ba lô, người này nhanh chóng rời đi. Nhận dạng của kẻ trộm giống với kẻ đã đột nhập trụ sở Công ty Bcons PS trước đó.

Trộm tài sản thỏa mãn đam mê cá độ

Qua quá trình điều tra, khuya 14-10, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng Công an phường 25 ập vào bắt giữ Sơn khi người này đang ở nhà trọ trên địa bàn phường 25.

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận do nhiều lần thua cá độ bóng đá trên mạng, không còn tiền tiêu xài và cá cược nên nảy sinh ý định đi trộm tài sản.

Để thuận lợi ra tay, Sơn đóng giả là người xin việc làm, vào làm nhân viên thử việc tại văn phòng các công ty mà người này nhắm đến. Khi vào được công ty, Sơn nghiên cứu địa hình, giờ giấc làm việc của nhân viên rồi lên kế hoạch trộm tài sản.

Tranh thủ lúc sáng sớm khi các nhân viên chưa vào làm, Sơn giả người của công ty đến làm việc rồi vào lấy trộm tài sản.

Từ lời khai của Sơn, công an đã thu hồi nhiều tài sản mà người này đã mang đi bán. Hiện còn bốn chiếc laptop mà Sơn trộm công an vẫn chưa thu hồi được.

Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.

NGUYỄN YÊN