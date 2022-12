Thực hư thông tin ‘4.700 công an tại Hà Nội xin nghỉ vì sức ép kỷ luật’

(PLO)- Giám đốc Công an TP Hà Nội bác bỏ thông tin “4.700 cán bộ công an xin nghỉ vì sức ép kỷ luật”.

Chiều 19-12, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, báo chí đặt câu hỏi về việc mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng thời gian qua có tới 4.700 cán bộ công an tại Hà Nội xin nghỉ việc vì không chịu được "sức ép kỷ luật". Việc này có đúng hay không?

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết vừa qua trên mạng xã hội có thông tin Giám đốc Công an Hà Nội kỷ luật cán bộ khắt khe quá, dẫn đến 4.700 người xin ra khỏi ngành, trong đó có hai cán bộ là trưởng Công an quận Hoàn Kiếm và trưởng Công an quận Đống Đa xin nghỉ hưu sớm.

Ông Trung bác bỏ thông tin này, và khẳng định chủ trương siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác là việc làm thường xuyên, đây cũng là yêu cầu của Đảng. Từ khi về công tác tại Công an TP Hà Nội (từ tháng 8-2020), ông đã đưa ra rất nhiều giải pháp tăng cường quản lý kỷ cương, kỷ luật có tình có lý.

Theo Giám đốc Công an TP Hà Nội, trong hai năm qua, Công an TP đã kỷ luật khoảng 170 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, hàng năm số lượng cán bộ công an xuất ngũ khoảng 150-160 người, đây là con số không có gì đột biến.

"Phần lớn số cán bộ, chiến sĩ công an xin xuất ngũ là rơi vào các trường hợp trình độ, năng lực kém. Những người này nếu tiếp tục ở lại cũng sẽ phải ra khỏi ngành", ông Trung nói.

Vẫn theo ông Trung, số cán bộ, chiến sĩ xin xuất ngũ còn vì điều kiện gia đình neo người,… xin ra ngoài để có điều kiện thời gian lo cho gia đình. Một lý do nữa là các cán bộ, chiến sĩ xin xuất ngũ vì gia đình có doanh nghiệp, có cửa hàng, muốn ra ngoài để có điều kiện làm ăn kinh tế.

"Các cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ xin ra khỏi ngành và ra khỏi ngành vì kỷ luật không có liên quan đến nhau. Trưởng Công an quận Đống Đa làm đơn xin nghỉ là vì lý do sức khỏe, còn trưởng Công an quận Hoàn Kiếm vẫn làm việc, công tác bình thường", ông Trung khẳng định.

Tuyến Phan