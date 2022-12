C01 Bộ Công an khám xét nhà riêng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

(PLO)- Liên quan đến việc giao đất năm 2017 nhưng tính tiền năm 2013 đã có 11 bị can bị khởi tố, trong đó có một nguyên Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Sáng 13-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an phối hợp với đại diện VKSND Tối cao thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối của bị can Nguyễn Văn Phong (đương chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) nằm trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ngày 12-12, ông Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1967, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nguyên Giám đốc Sở Tài chính bị C01 khởi tố, bắt tạm giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Phong, được bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 31-3-2021.

Cũng trong sáng 13-12, C01 đã khám xét chỗ ở của bị can Nguyễn Thanh Cho, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận, hiện là chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp, Sở TN&MT Bình Thuận.

Việc khám xét có chứng kiến của gia đình và chính quyền địa phương phường Hưng Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Ông Nguyễn Thanh Cho (49 tuổi) bị C01 khởi tố, bắt giam ngày 12-12 về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Nguyễn Thanh Cho là người vào tháng 12-2021 làm đơn xin từ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Bình Thuận và đã được UBND tỉnh đồng ý phê duyệt.

Cùng bị khởi tố, bắt giam với ông Cho còn có các ông:

Đặng Hoài Nhân, sinh năm 1965, Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận.

Lê Nam Hưng, sinh năm 1980, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai.

Phạm Duy Cường, sinh năm 1974, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.

Lê Anh Huy, sinh năm 1977, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.

Nguyễn Thị Thu Phong, sinh năm 1962, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận (cấm đi khỏi nơi cư trú).

Các bị can này đều liên quan trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hài, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Đây là vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông), phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Các bị can này đều liên quan đến việc giao hơn 92.000 m2 đất của ba lô đất ở khu vực trên vào năm 2017 nhưng lại áp giá đất năm 2013 chỉ với 1,2 triệu đồng/m2.

Ngày 28-6-2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ đã có kết luận giá trị quyền sử dụng 3 lô đất 18, 19, 20 của Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, tính đến thời điểm ngày 7-3-2017 là 156,4 tỉ đồng và tài sản Nhà nước bị thiệt hại khi giao đất cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát là 45,4 tỉ đồng.

Liên quan đến việc giao đất năm 2017 nhưng lại tính giá đất năm 2013, ngày 10-2-2022, C01 đã ra quyết định khởi tố, bắt giam các ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên chủ tịch UBND tỉnh; Lương Văn Hải, nguyên phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Hồ Lâm, nguyên giám đốc Sở TN&MT; Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên phó giám đốc Sở TN&MT và Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

