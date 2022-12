Bộ Công an thông tin về vụ án AIC, kit test, 'chuyến bay giải cứu'

(PLO)- Bộ Công an thông tin về các vụ án kit test Việt Á, “chuyến bay giải cứu", lý giải về việc Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC) bỏ trốn có ảnh hưởng đến việc xét xử hay không?

Chiều 19-12, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an thông tin tới báo chí về một số vụ án lớn trong thời gian qua.

Báo chí đặt câu hỏi liên quan đến vụ án xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Đồng Nai và Công ty CP tiến bộ Quốc tế - AIC.

Theo đó, dù bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC) và bảy người khác đang bỏ trốn nhưng cơ quan tố tụng vẫn đề nghị truy tố, truy tố và quyết định đưa vụ án ra xét xử. Việc không thu thập được lời khai của nhóm bị can này liệu có ảnh hưởng gì tới kết quả điều tra, xét xử?

Trả lời vấn đề trên, đại diện Cục C03 Bộ Công an cho hay, hiện cơ quan chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp truy bắt đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhóm bị can bỏ trốn.

Mới đây, cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố, trong đó tám người bỏ trốn. “Việc này đảm bảo theo quy định pháp luật và cũng cho thấy chất lượng điều tra đã được nâng lên, không chỉ dựa vào lời khai của bị can mà còn thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh” – đại diện C03 cho hay.

Với vụ án “chuyến bay giải cứu”, đại diện Bộ Công an cho biết đến nay cơ quan công an đã khởi tố 35 bị can. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra yêu cầu UBND một số tỉnh, thành phố rà soát các tài liệu liên quan; đến nay đã cơ bản có báo cáo.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu và hồ sơ theo quy định pháp luật. Các trường hợp nếu bị xử lý hình sự sẽ đều đăng tải công khai trên Cổng TTĐT Bộ Công an.

Với vụ kit test Việt Á, đến nay cơ quan tố tụng đã khởi tố tổng 102 bị can. Vụ án này hiện đang được mở rộng điều tra một cách triệt để, bao gồm việc củng cố chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của một số bị can từng giữ chức vụ như Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội).

Tuyến Phan