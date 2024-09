Thực hư tin Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại New York bị đình chỉ 05/09/2024 08:56

(PLO)- Ngày qua xuất hiện thông tin thông tin Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP New York (bang New York, Mỹ) bị đình chỉ công tác và bị trục xuất, liên quan vụ cựu trợ lý thống đốc New York bị bắt và bị truy tố với các cáo buộc làm điệp viên.