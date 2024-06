Thuê xe Honda CR-V chạy bằng hydro được tặng nhiên liệu miễn phí lên tới 750 triệu đồng 29/06/2024 08:25

Xe Honda CR-V e:FCEV 2025 chỉ được cung cấp độc quyền tại California, chiếc xe không phát thải có sẵn cho thuê hấp dẫn từ hai đến sáu năm.

Honda đã công bố các lựa chọn cho thuê xe Honda CR-V e:FCEV 2025, mẫu crossover chạy bằng hydro mới của hãng với ưu đãi miễn phí nhiên liệu lên tới 30.000 USD (khoảng 750 triệu đồng). Ảnh: Honda.

Xe Honda CR-V 2025 có sẵn từ ngày 9 tháng 7, nhà sản xuất ô tô dự đoán rằng hầu hết khách hàng sẽ chọn hợp đồng thuê ba năm/36.000 dặm (57.600 km) hay 2.959 (khoảng 74 triệu đồng) khi ký kết, với khoản thanh toán hàng tháng là 459 USD (khoảng 11,5 triệu đồng). Thỏa thuận này bao gồm khoản tín dụng tiếp nhiên liệu hydro trị giá 15.000 USD (khoảng 375 triệu đồng) trong suốt thời gian thuê.

Thương hiệu Nhật Bản này cũng cung cấp thời hạn thuê ngắn hơn và dài hơn. Giá thuê đã được tính toán bằng MSRP 50.000 USD (khoảng 1 tỉ 250 triệu đồng), nhưng Honda lưu ý rằng CR-V e:FCEV sẽ không được bán.

Khách hàng chỉ có thể thuê xe Honda CR-V thông qua 12 đại lý Honda tại California-Mỹ. Theo thỏa thuận, người thuê được hưởng dịch vụ hỗ trợ bên đường 24/7, 21 ngày sử dụng xe cho thuê từ tại California và đủ điều kiện nhận Nhãn dán xe không khí sạch của California, cho phép sử dụng làn đường dành cho xe có nhiều người ngồi (HOV), ngay cả khi chỉ có một người ngồi trên xe.

Xe Honda CR-V e:FCEV 2025 đắt hơn khi thuê so với Prologue chạy hoàn toàn bằng điện. Chiếc Prologue EX có giá 399 USD (10 triệu đồng)/tháng với 3.999 USD (khoảng 100 triệu đồng) phải trả khi ký hợp đồng. Tuy nhiên, điều này tương đương với khoản thanh toán hàng tháng là 510 USD (khoảng gần 13 triệu đồng). Do đó, những người mua sắm Honda có ý thức về môi trường có thể cân nhắc Prologue thay vì CR-V. Tuy nhiên, chúng ta đừng quên rằng khoản tín dụng nhiên liệu hydro làm cho thỏa thuận trở nên hấp dẫn hơn.

Khác với Toyota Mirai và Hyundai Nexo, xe Honda CR-V e:FCEV có bộ pin có thể sạc lại như ô tô điện thông thường. Khả năng sạc plug-in cung cấp phạm vi hoạt động 29 dặm (47 km), trong khi xe có phạm vi hoạt động 270 dặm (432 km) khi chạy bằng nhiên liệu hydro.

Việc tiếp nhiên liệu bằng hydro thuận tiện hơn so với việc sạc lại pin EV, nhưng số lượng trạm nạp hydro rất ít. Hiện cả nước Mỹ chỉ có 59 chiếc, điều đó có nghĩa là việc lái xe đường dài sẽ cần phải lập kế hoạch nhiều. Khả năng cắm điện giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn vì người lái xe có thể dựa vào bộ pin cho những chuyến đi ngắn hơn và nhiên liệu hydro cho những quãng đường dài hơn.

Tuy nhiên, nó cũng gây ấn tượng với chúng tôi trong lần lái đầu tiên, có cảm giác giống như một chiếc CR-V thông thường một khách hàng chia sẻ.

Xe Honda CR-V e:FCEV được trang bị màn hình cảm ứng 9 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa, vô lăng có sưởi, điều hòa khí hậu hai vùng, cửa sau chỉnh điện, thân thiện với môi trường ghế bọc da, cảm biến đỗ xe và Apple CarPlay, Android Auto không dây.