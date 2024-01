Thuê xe tự lái đã 'full' dịp Tết Nguyên đán 2024

Theo khảo sát của PV, một số đơn vị cho thuê xe tự lái tại TP.HCM đã không còn xe cho thuê dịp Tết Nguyên đán vì người dân đã ký hợp đồng trước đó.

Ông Chu Phát Đạt, Giám đốc nền tảng đặt xe Ibookcar.com cho biết hiện đơn vị chủ nhận với khách hàng đặt xe từ hôm nay đến hết ngày 6-2 (tức 27 tháng Chạp), không nhận xe dịp Tết do xe đã “full”.

Một số đơn vị cho thuê xe tự lái khác cũng có tình trạng tương tự, các xe đã ký hợp đồng từ một tháng trước để thuê xe dịp Tết. Đa số khách thuê xe dịp này từ 10 ngày.

Cũng như các năm trước, giá thuê xe tự lái dịp Tết Nguyên đán 2024 không có nhiều biến động. Ảnh: TN

Giá thuê xe ô tô dịp Tết cũng có giá như các năm trước, không có biến động gì. Trong đó giá thuê xe ngày tết cao hơn mức giá ngày thường khoảng 1,2 - 1,5 lần.

Cụ thể, tùy vào thương hiệu xe, đời mới hay đời cũ mà giá cho thuê các dòng xe 4-5 chỗ ngày thường như VinFast Fadil, Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Vios, Kia Cerato... chỉ từ 500 đến 700 nghìn đồng/ngày thì trong dịp lễ dao động từ 1-1,5 triệu đồng/ngày. Đây cũng là các dòng xe khá thông dụng và được nhiều người chọn thuê nhiều nhất bởi giá cho thuê hợp lý với đại đa số người có nhu cầu.

Ở phân khúc cao hơn như các dòng xe Toyota Innova, Toyota Fortuner, Ford Escape, Ford Everest, Hyundai SantaFe, Honda CR-V ngày thường có giá từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng/ngày thì dịp lễ này có giá cho thuê dao động từ 1,8 triệu đến gần 2 triệu đồng/ngày… Tùy vào dòng xe, đời xe cũ hay mới, giá cho thuê ô tô trọn gói sẽ thay đổi tùy số lượng thời gian.

Dịp Tết 2024, Xanh SM cũng đưa vào khai thác dịch vụ cho thuê xe tự lái ngắn ngày Xanh SM Rentals. Dịch vụ cung cấp các gói thuê linh hoạt với dàn xe mới 100%, số lượng xe lớn và nhiều phân khúc xe VinFast đa dạng theo nhu cầu. Các mẫu ô tô cho thuê gồm dòng xe 5 chỗ VinFast VF 8 (với phiên bản Eco hoặc Plus), VF e34, VF 5 Plus nhỏ gọn, thuận tiện di chuyển trong nội thành, hay dòng xe 7 chỗ VinFast VF 9 (với phiên bản Eco hoặc Plus).

Các dịch vụ của Xanh SM Rentals có mức giá cạnh tranh trong thời điểm thị trường thuê sôi động dịp cuối năm, chẳng hạn chỉ từ 720.000 đồng/ngày khi thuê ô tô VinFast VF 5 Plus với mức đặt cọc 20 triệu đồng.

“Dịch vụ cho thuê xe điện tự lái ngắn ngày của Xanh SM Rentals hiện có mặt tại 26 tỉnh thành đã triển khai dịch vụ của Xanh SM. Giá thuê ô tô điện Xanh SM Rentals từ 720.000 đồng/xe/ngày, đã bao gồm thuế GTGT, các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định, phí bảo trì đường bộ lần đầu, chi phí giao xe tới điểm giao hoặc nhận do hãng chỉ định”- VinFast thông tin.

Mùa lễ hội này, Xanh SM cũng mang đến những gói thuê với giá cước hấp dẫn và phụ trội tối thiểu cho dịp Tết như từ 11.960.000 đồng/xe/10 ngày vào dịp Tết Nguyên Đán 2024.

THY NHUNG