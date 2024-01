Thương mại Trung Quốc - Nga cao kỷ lục trong năm 2023

Ngày 12-1, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết thương mại Trung Quốc - Nga đã vượt 240 tỉ USD trong năm 2023, lập kỷ lục mới trong thương mại song phương, theo hãng tin Reuters.



Cụ thể, theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thương mại Trung Quốc - Nga năm 2023 đã tăng 26,3% so với năm 2022.

Dữ liệu cũng cho thấy các chuyến hàng của Trung Quốc đến Nga đã tăng 46,9% vào năm 2023 so với năm 2022 và tăng 64,2% so với năm 2021. Lượng hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu từ Nga cũng tăng 13% trong năm 2023 so với một năm trước đó.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc (trái) và đồng rúp của Nga. Ảnh: REUTERS

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2-2022, Trung Quốc trở thành khách hàng mua dầu mỏ quan trọng của Nga sau khi ngành năng lượng Nga bị phương Tây áp lệnh trừng phạt.

Cuối tháng 12-2023, hãng thông tấn TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết một nửa lượng dầu của Nga vào năm 2023 được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ngược lại, Nga cũng tăng cường nhập khẩu nhiều mặt hàng của Trung Quốc từ ô tô đến điện thoại thông minh trong bối cảnh các thương hiệu châu Âu và Mỹ rời khỏi thị trường Nga.

THẢO VY