Thưởng 'nóng' tập thể điều tra, truy bắt nhanh kẻ sát hại nữ chủ tiệm hớt tóc

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khen thưởng lực lượng điều tra vì có thành tích xuất sắc, truy bắt nhanh hung thủ giết nữ chủ tiệm tóc để cướp tài sản.

Ngày 7-8, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao giấy khen đột xuất cho 3 tập thể, gồm: Công an TP.Biên Hoà, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt nhanh hung thủ giết người, cướp tài sản tại phường Long Bình (TP Biên Hoà).

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cũng quyết định thưởng “nóng” cho 3 tập thể trên.

Như PLO.VN đưa tin, chiều 5-8, chị CTN (37 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) chủ tiệm cắt tóc, gội đầu nam trên đường Bùi Văn Hòa (phường Long Bình) sát hại và cướp đi một số tài sản.

Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Biên Hòa phối hợp các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai có mặt tại hiện trường để điều tra. Bước đầu công xác định nạn nhân bị giết và hung thủ đã lấy đi một chiếc điện thoại, một bóp da bên trong có tiền.

Qua trích xuất camera xung quanh hiện trường, lực lượng công an phát hiện thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án có một đàn ông đeo khẩu trang đi bộ vào rồi ra khỏi tiệm. Thời gian trước người đàn ông này cũng thường xuyên đến tiệm của chị N.

Đến rạng sáng ngày hôm sau, công an đã xác định hung thủ gây án là Trần Hữu Sơn đang ở dãy phòng trọ khu phố 5A (phường Long Bình, TP Biên Hòa) nên tiến hành bắt giữ. Khám xét phòng trọ, công an phát hiện hung khí và tài sản nạn nhân.

Đến rạng sáng ngày hôm, sau lực lượng công an đã bắt giữ Trần Hữu Sơn (38 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) là thủ phạm đã sát hại nữ chủ tiệm tóc, đang trốn tại phường Long Bình.

Tại cơ quan công an, Sơn khai khoảng 3 tháng trước có quen và nảy sinh quan hệ tình cảm với chị N. Sáng ngày xảy ra vụ án Sơn đi bộ từ dãy trọ đến tiệm hớt tóc của N với mục đích đến để mượn tiền rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sơn dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị N khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó hung thủ lấy tiền và điện thoại của nạn nhân trốn về phòng trọ rồi mang tiền nạp tiền vào tài khoản đánh bạc.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh cũng trao giấy khen đột xuất cho 2 cá nhân, gồm: Đại uý Trương Ngũ Hổ và Hạ sỹ Dương Tuấn Kiệt (Cán bộ Đội PCCC và CNCH khu vực Nhơn Trạch) vì có thành tích xuất sắc cứu nạn thành công người bị nạn trong vụ cháy xảy ra vào ngày 27- 6 vừa qua tại Công ty Renze, huyện Nhơn Trạch.

Vũ Hội